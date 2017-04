YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Doğan, "Açılan her iş yeri bir ekmek kapısı"

İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Yahya Kaptan Mahallesi ile Akpınar TOKİ konutlarında iki işyerinin açılışına katılarak "Açılan her iş yeri bir ekmek kapısıdır" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ilk olarak Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile birlikte Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Arasta Park'ta Serhat Özcan'ın sahibi olduğu iş yerinin açılışına katıldı. Başkan Doğan daha sonra Akpınar TOKİ konutlarında Mehmet Cevher'in sahibi olduğu marketin açılışını yaptı.

Açılışlarda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "İzmit'imiz, ülkemiz her geçen gün daha iyiye gidiyor, daha da güçleniyor ve kuvvetleniyor. Tabi ki, büyümenin getirdiği sorunları, dünyadaki ticari gelişmelerin etkisini de hissediyoruz. Esnafımızın, vatandaşımızın da çektiği sıkıntılar, zorluklar oluyor. Avrupa'yı Dünyayı da gören bir kardeşiniz olarak, şuanda onlardan daha iyiye gittiğimizi gönül rahatlığı içinde söyleyebilirim. Türkiye olarak onlardan daha fazla güçleniyoruz. İşyerlerinin açılışının, bir referandum öncesi olması, ülkemizin dışındaki hem ticari hem sosyal olayların etkisine rağmen olması çok önemlidir. İşyeri sahiplerimize hayırlı bol kazançlar diliyorum" dedi.

Başkan Doğan, konuşmasında 16 Nisan'daki referanduma da değinerek, "Ülkemiz birlik beraberlik içerisinde olduğu sürece, iyi yönetildiği sürece, istikrar olduğu sürece bu güzel gelişmeleri yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye düşmanlarını, Türkiye'yi bölmek isteyenleri iç ve dış mihraklarını hepsini hayal kırıklığına uğratacağız. Pazar günü milletimizin, sağduyusuyla ülkesine geleceğine, bayrağına, cumhuriyetine, herhangi bir siyasi bakış açısı olmadan, çocuklarının geleceğine sahip çıkacağına adım gibi eminim. Sandıkta tüm dünyaya, tüm Türkiye karşıtı olan ülkelere en güzel cevap verilecektir" şeklinde konuştu.

13.04.2017 11:36:06 TSI

