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Memur-Sen tüm ilçeleri referandumda 'evet'e davet etti

- Memur-Sen Adana İl Başkanı Sezer:

- "Anayasanın sadece 18 maddesinin değil, tamamının değiştirilmesi gerekiyor"



(Fotoğraflı)



Nuri Pir - Umutcan İşledici

ADANA (İHA) - Adana'da "15 Temmuz'un Nöbetçisi, 16 Nisan'ın Evetçisiyiz" sloganıyla referandum çalışmaları yapan Memur-Sen, kentin tüm ilçelerine düzenlediği 'evet' gezilerini tamamladı. Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, anayasanın sadece 18 maddesinin değil, tamamının değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Memur-Sen Adana İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Sezer, 2010 yılındaki anayasa değişikliği referandumuna Memur-Sen olarak "Yetmez ama evet" dediklerini hatırlatarak, 15 temmuz darbe girişimi sırasında cuntacılara karşı Türkiye genelinde meydanlara inip nöbet tuttuklarını belirtti.

"15 Temmuz'un Nöbetçisi, 16 Nisan'ın Evetçisiyiz" sloganıyla yola çıkarak 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumuna da destek verdiklerini dile getiren Sezer, "'Hayır' demek, 'statükodan, oligarşiden, bürokratik vesayete, istikrarsızlıktan ve koalisyondan ders almadık' demektir Üyemizin, ülkemizin ve insanlığın geleceğini dert edinerek sendikacılık yapıyoruz. Memur-Sen yeniden inşa hareketidir. Büyük ülke olmanın yolu istikrardan geçer" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Memur-Sen'e yönelik "Memur-Sen darbecilere meydanları dar eden büyük bir ailedir. Memur-Sen ülkemizin en etkili sivil toplum örgütü olarak demokrasimizin sancaktarlığını yapmıştır" ifadelerini kullandığını belirten Başkan Sezer, sendika olarak hedeflerinin de üye sayısını 1 milyon 111 bin 111'e çıkartmak olduğunu söyledi.

Anayasanın sadece 18 maddesinin değil, tamamının değiştirilmesi gerektiğini savunan Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, referandum çalışmaları kapsamında yaptıkları organizasyonları şöyle anlattı:

"22 Şubat'ta Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın'ın katılımıyla ilk programımızı gerçekleştirdik. 3 Mart'ta İstanbul Milletvekili Metin Külünk katılımıyla 'Memur-Sen'e Davet Tercih Evet' isimli programımızı yaptık. Programlarımızı Öncü Kadınlar Adana Buluşması izledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kitapçığımızı bütün kente dağıttık. Genç Memur-Sen Adana ve Üniversite kulübümüz olan ADEM ile ortak çalışma yürüterek üniversitede binlerce broşür dağıttık. Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Seyhan gibi yakın ilçelerimizin yanı sıra şube başkanlarımız, belediye başkanlarımız, parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla Pozantı, Karaisalı, Karataş, Aladağ, Kozan, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ilçelerinde 'Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet' programlarımızı düzenledik."

(NPR-Y)



13.04.2017 11:38:28 TSI

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