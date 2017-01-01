YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Körfez çocuk korosu çalışmalarına başladı

Körfez çocuk korosu çalışmalarına başladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen çocuk korosu çalışmalarına başladı.

Körfez Belediyesi Çocuk Korosu eğitmen Hülya Eker gözetmenliğinde eğitimlerine başladı. Velilerin de katılımıyla Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalışmada, renkli görüntüler ortaya çıktı. İlk günkü eğitim, piyanist Murat Kiremitçi eşliğinde 33 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocuk korosuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Çocuklarımız kurumumuz çatısı altında bir araya gelerek kaynaşıyor, temel müzik eğitimi alma imkanı sağlıyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi sanatın kalbi Körfez'de atmaya devam ediyor. Bu tür etkinlikler, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan da uzaklaştırıyor. Türk Halk ve Türk Sanat Müziği koromuzun ardından çocuk koromuzun da kurulması bizleri mutlu etti. Ortaya konulan bu başarılı çalışmalar sonucunda, örnek bir ilçe olduk" dedi.

(İG-AY)



13.04.2017 11:39:06 TSI

NNNN

