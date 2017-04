YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakan Yardımcısı Çiftci'den referandum çalışması

Bakan Yardımcısı Çiftci'den referandum çalışması



VAN (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, memleketi Van'da referandum çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kamu-Sen İl Temsilciliğini ziyaret eden Fatih Çiftci, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasının sadece bir partinin veya bir zümrenin meselesi olmadığını, topyekun ülkemizin ve milletimizin bir meselesi olduğunu, bu yüzden tüm halkımızın halk oylamasında iradesini göstererek verecekleri "evet" oylarıyla geleceğine sahip çıkacağına inandığını söyledi. İstikrar, güven ve huzurlu bir geleceğin ancak anayasa değişikliği maddelerinin kabul edilmesiyle mümkün olacağını ifade eden Çiftci, Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliğini ve İpekyolu Hızır Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğini de ziyaret etti. Başkanlarla bir araya gelerek, gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Çiftci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinden Van ili olarak üst düzeyde yararlanabilmek için tüccar, iş adamı, meslek odaları ve esnafla birlikte kararlar alacaklarını ifade etti. Çiftci, "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Buna dönük olarak anayasa değişikliğinin onaylanacağı referandum ile ilgili çalışmalar yapacağız. Vanlılar olarak çok iyi biliyoruz ki; AK Parti hükümetleriyle birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize çok önemli yatırımlar yapıldı. Alt ve üst yapılarda Türkiye'de devrim gerçekleştirildi. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Van'da da önemli yatırımlara imza atıldı. AK Parti hükümetleri için Van, her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın Van'a her zaman pozitif ayrımcılığı olmuştur" diye konuştu.

Yetkinin sadece millette olduğunu ortaya koymak amacıyla birçok anayasal ve yasal düzenlemenin yapıldığını belirten Çiftci, iki başlılığın ortadan kaldırılması, halkın doğrudan temsili, istikrarın daim olması, kararların hızlı alınması için anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Halk oylamasının Türkiye'nin kaderi olduğuna dikkat çeken Çiftci, "Bu bir seçim, bir siyasi partinin kazanması olayı değil; halkın kendisini ve ülkesini geleceğe taşıyacak yeni bir hükümet sistemini ortaya koyma olayıdır. İstikrar mı devam edecek? Yoksa istikrarsızlıklara yol açacak yapı mı devam edecek? Bunun düşünülmesi gerekmektedir. Oysa yetkiyi ve güvenoyunu Cumhurbaşkanı direkt olarak halktan alacak. Meclis güçlü şekilde yerinde durarak yasama faaliyetlerini gerçekleştirecek. Bu ülkenin bütünlüğü, birliği ve beraberliği temsil edilecek. Hızlı kararlar alınarak zaman kaybı ortadan kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Referandumda, Van'da en yüksek "evet" oyunun çıkması için çalışacaklarını dile getiren Çiftci, ülkenin selameti, istikrar ve yeni yatırımlar için bunun gerekli olduğunu sözlerine ekledi. Esnafın tarih boyunca gelen devasa sorunlarını hükümetlerinin tek tek çözdüğünü dile getiren Çiftci, "Faizsiz kredi uygulamasını başlattık. Esnaf bu ülkenin dinamizmidir, geleceğidir, bu ülkenin gelişmesine bundan sonra da üreterek katkı vermektedir. Biz bu anlamda bakanlık olarak her zaman esnafımızı çok önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah esnafımızla ve sizlerle birlikte olacağız. Sizlere ve temsil ettiğiniz esnaf ve sanatkarlarınıza güveniyor ve inanıyorum. Her zaman Bakanlık olarak yanınızdayız. Van'da, 16 Nisan'da hep birlikte, güçlü bir "evet"le, ülkemizi ve milletimizi güçlü bir geleceğe taşıyalım" şeklinde konuştu.

13.04.2017

