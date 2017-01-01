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AK Parti'li Özdağ'dan öğrencilere nasihat:

- "Telefonlardan uzak durun bol bol kitap okuyun"



(Fotoğraflı)



Recep Şener

MANİSA (İHA) - 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylaması çalışmaları kapsamında Gördes'te bir dizi temaslarda bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, öğrencilere cep telefonlarından uzak durmalarını, bol bol kitap okumalarını ve Mehmet Akif Ersoy'u kendilerine rol model almaları tavsiyesinde bulundu.

Referandum seçim gezilerine Gördes ilçesinde devam eden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Gördes Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından okul girişine kurulan turnike sistemi yakından inceledi. Okul müdürü Bünyamin Orhan ve öğrenciler tarafından karşılanan Özdağ beraberindeki Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik eşliğinde okulu gezerek, geçiş turnikeleri hakkında bilgiler aldı. Müdür Orhan, parmak izi geçiş sistemi ile temel amaçlarının veliler ile tam bir iletişim sağlayabilmek olduğunu ve sistem çalışmaya başladıktan sonra okula gelmeyen veya geç gelen öğrencinin velisine mesaj yoluyla bilgilendirdiklerini söyledi. Okul Müdürü Orhan, "Birinci amaç öğrencilerimizin devamsızlığını önlemek. İkinci amacımız da okulumuza yabancı kişilerin girmemesini sağlamak. Bu noktada bütün öğrencilerimize sistem ile ilgili bilgiler verdik ve eğitimler yaptık. Okulumuzu şu anda devamsızlıkların düştüğünü de tespit ettik. Yabancı kişilerin ve duyarsız kişilerin okula girmesini de engellemiş olduk. Bu sistem ile artık okul giriş çıkışları daha kontrollü ve emniyetli hale gelmiş oldu. Bölgemizde bu sistem ilçede ilk defa kullanılıyor. Her öğrenci ailesi bu sistemden çok Memnun oldu." şeklinde konuştu.

Okuldaki incelemelerinin ardından öğrencilerle sohbet eden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, öğrencilere cep telefonlarından uzak durmalarını ve telefonlar yerine bol bol kitap okumalarını nasihat etti. Özdağ öğrencilere Yazar Fuat Sezgin ve Mehmet Akif Ersoy'u okumalarını ayrıca Mehmet Akif Ersoy'u kendilerine rol modeli olarak seçmelerini söyledi.

Okuldan ayrılmak üzereyken Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi tarafından telefonla aranan Selçuk Özdağ, bakan yardımcısı Tüfekçi'nin kendisine verdiği müjdeyi öğrencilerle paylaştı. Gördes ilçesinin büyük projeleri olan Çiçekli sulama göleti, Karayağcı göleti ve Kobaklar göleti projelerinin onaylandığını ilk olarak öğrencilere müjdeleyen Özdağ'a öğrenciler büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Özdağ, "Bu daha bir başlangıç. Bakın görün 16 Nisan Referandum seçiminden sonra daha ne hizmetler gelecek. Sizler genç nesiller her şeyin en iyisine layıksınız." dedi.

Özdağ ve beraberindeki heyet daha sonra ilçeye bağlı Salur Mahallesine gitmek üzere okuldan ayrıldı.

(RŞ-SC)



13.04.2017 11:43:30 TSI

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