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67 Burda AVM'den film gibi kampanya



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Esas 67 Burda Alışveriş ve yaşam merkezi tarafından ücretsiz sinema bileti.

6 Nisan 2017 tarihinden itibaren avantajlı perşembe günleri başladı. 67 Burda Alışveriş Merkezinde perşembe günlerine özel toplamda 150 TL ve üzeri her alışverişe anında Prestige Sinemada hafta içi kullanabilecek sinema bileti hediye edilecek. 67 Burda Alışveriş Merkezi şehre değer katan etkinlik ve kampanyalar ile hizmet vermeye devam edecektir.

(SÖ-SÖ-Y)



13.04.2017 11:44:03 TSI

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