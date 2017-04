YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ruhun karanlık yüzü depresyon

Ruhun karanlık yüzü depresyon



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Psikiyatrist / Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, her 4 kişiden birinin hayatının bir döneminde depresyon hastalığı yaşadığını belirtti.

Genel toplumdaki sıklığa bakıldığında her 20 kişiden birinin depresyonda olduğunu ifade eder Tan, "Toplumsal yaşanan travmalar, ekonomik problemler ve sosyal hayattaki sorunlar bu sıklığı daha da arttırabilir. Depresyon, kişinin ruhsal halini derinden etkileyen, sosyal ve mesleki alanlarda büyük sıkıntılar oluşturan en yaygın psikiyatrik hastalıklardan biridir. Depresyondaki birey, çökkün, mutsuz, ağlamaklı veya kederli ruh halindedir. Bazı bireylerde bu durum kendini aşırı sinirlilik, kızgınlık veya çabuk öfkelenme şeklinde de gösterebilir. Kişide daha önceden yapmaktan zevk aldığı durumlara karşı (hobiler, sohbet etme, eğlenceli ortamlarda bulunma, cinsellik vs.) genel bir isteksizlik hali vardır. Bu durumla paralel olarak kendini yorgun, halsiz ve bitkin hisseder, tüm enerjisi alınmış gibidir. Vücudun çeşitli bölgelerinde (baş, boyun, kollar vs.) ağrılar, yanmalar, uyuşmalar görülebilir. Özel bir diyet uygulanmamasına rağmen kilo kaybı veya aşırı kilo almalar yaşanabilir. Depresyondaki bireyin uyku düzeni de bozulmuştur; uykusuzluk, uykuya geç dalma ya da sık sık uyanmalar görülebilir. Kişi düşünce ve konsantrasyonunu toparlamakta zorlanır; söyleyeceği lafları, yapması gereken işleri ve eşyaların yerini hatırlamakta güçlük çeker. Kişide genel bir huzursuzluk ve sıkıntı hali mevcuttur, kendini değersiz, işe yaramaz hissetmekle birlikte kendisine veya çevreye karşı suçluluk fikirleri yoğundur. Tüm bu düşünceler kişiyi intihara kadar sürükleyen ölüm veya yaşamak istememe düşüncelerine neden olabilir." diye konuştu.

Psikiyatrist / Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, depresyonun utanılacak ya da saklanacak bir durum olmadığını kaydederek şu bilgileri verdi:

"Tam tersine psikiyatri doktorları tarafından ciddi olarak tedavi edilmesi gereken önemli bir ruhsal hastalıktır. Yaşadığımız toplumdan kaynaklanan ya da bireyin çevresine özgü stres kaynakları depresyonun oluşmasında önemli sebeplerden biridir. Bununla birlikte bireyin kişilik özellikleri, genetik-ailesel kalıtımlar, hormonal ve biyokimyasal bozukluklar depresyon oluşumundaki diğer faktörlerdir. Depresyon çoğunlukla sırf erişkinlerin yaşayabileceği bir hastalıkmış gibi görülür. Çocuklarda Depresyon görülür mü ? Belirtileri nelerdir ? Depresyon çoğunlukla sırf erişkinlerin yaşayabileceği bir hastalıkmış gibi düşünülse de çocuklarda da depresyon görülür. Çocuklukta başlayan depresyonların birçoğunun çocukluk ve erişkinlik dönemlerinde de sürdüğü gözlenmiştir. Çocuklardaki depresyon belirtileri ve bulguları, başkalarından uzaklaşma, sinirlilik, aşırı aşağılama, okulda konsantrasyon zorluğu, iştahta değişiklik, az ya da çok uyuma belirtilerini içerir. Çocuk depresyonunun belirtilerinden biri de suçluluk duygusudur. Küçük çocuklar, oyuna olan ilgisini kaybedebilir. Yaşı daha büyük olan çocuklar normalde alamayacakları riskleri alabilir.

Ergenlik Döneminde Depresyon?

Ergenlik, pek çok değişimi beraberinde getiren bir süreçtir. Bu dönemde hormonal değişim, fiziksel değişim ve duygusal gelişim ile duygu dalgalanmaları meydana gelir. Ergenin, duygusal değişiminin bulunduğu dönemle ilişkilendirilmesi sıklıkla depresyonun gözden kaçmasına sebep olabilir. Ergenlikte depresyon belirtilerinin bazıları şunlardır; Üzüntü, ağlamaklı ruh hali, anlam verilemeyen ağlamalar, enerji kaybı, kaygı, değersiz, suçlu ya da umutsuz hissetme, Olağan aktivitelere karşı ilgi ve zevk kaybı, kararsızlık, huzursuzluk, Reddedilmeye tahammülsüzlük, abartılmış bir güven arayışı, küçük meselelerde öfke patlaması, dış görünüme önem vermemek, kendine zarar verme veya intihar düşünceleri gibi durumlardır."

Psikiyatrist / Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, depresyonun hangi cinste daha sık görüldüğünü şöyle açıkladı:

"Depresyonun kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor. Kadınların %30'u hayatlarının bir döneminde majör depresyona girerken erkekler de bu oran % 15 gibidir. Kadınlarda depresyonun daha sık görülme sebepleri ise kadınlığa özgü hormonal yapıda değişkenlik, doğum, menopoz, kadın olmaktan dolayı yaşanılan stres (toplum baskısı) gibi durumlardır.

Depresyon Tedavisi

Depresyon kişinin yaşam kalitesini azaltan, mesleki ve toplumsal işlevselliğini bozan ve toplumda sıkça görülen önemli bir psikiyatrik hastalıktır. Aynı zamanda tedaviye iyi yanıt veren ve tam olarak iyileşmenin olabileceği bir ruhsal rahatsızlıktır. Depresif şikâyetleriniz varsa; kendiniz, çevreniz ve geleceğiniz için en kısa zamanda psikiyatri doktoruna başvurmanız ruh sağlığınız açısından son derece önemlidir."

(ERZ-AA-Y)



13.04.2017 11:48:17 TSI

NNNN