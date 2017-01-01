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Limak Uludağ Elektrik, müşterileriyle birlikte engelleri ortadan kaldırıyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:42
Limak Uludağ Elektrik, müşterileriyle birlikte engelleri ortadan kaldırıyor
Limak Uludağ Elektrik, müşterileriyle birlikte engelleri ortadan kaldırıyor
- Limak Uludağ Elektrik ve müşterilerinden Türkiye Sakatlar Derneği'ne yardım eli kampanyası

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Limak Uludağ Elektrik, Türkiye Sakatlar Derneği ile protokol imzalayarak, serbest tüketici kapsamındaki müşterilerine diledikleri takdirde hak kazanılan indirim tutarının bir kısmını ya da tamamını derneğe bağışlama imkanı sağladı. Proje kapsamında müşteriler tarafından yapılan bağış tutarı kadar miktar, Limak Uludağ Elektrik tarafından ilave edilerek toplanan yardımlar derneğe aktarılacak.
Limak Uludağ Elektrik,Türkiye Sakatlar Derneği genel merkezinde gerçekleştirdiği tören ile işbirliği protokolü imzaladı. Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ve Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz arasında imzalan protokol ile aylık 81 TL üzeri elektrik faturası ödeyen Serbest Tüketiciler diledikleri takdirde bir yandan indirimli elektrik kullanırken, bir yandan da Türkiye Sakatlar Derneği'ne yardımda bulunabilecekler.
İmza töreninde konuşan Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "İndirimini Bağışla Kampanyası kapsamında amacımız, müşterilerimizle birlikte bir sosyal sorumluluk projesine imza atmak. Serbest Tüketici müşterilerimiz indirim hakkına sahipler. Bu indirimin bir kısmını veya tamamını derneğe bağışlayabilecekler, şirketimiz de müşterilerimizin bağışladığı indirim yüzdesi kadar Türkiye Sakatlar Derneği'ne ilave bağış yapacak. Bu bağışlar ile başta tekerlekli sandalye, akülü araçlar gibi birçok ihtiyaç sahipleriyle buluşacaktır. Türkiye'nin her şehrindeki tüketiciler kampanyaya destek verebilirler. Ayrıca, dernek üyelerine istihdam sağlayıp, gelir elde etmelerini sağlayacak bir projeyi de yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu konudaki eğitim faaliyetleri ve saha çalışmalarımız başlayacak" dedi.
Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz da yaptığı konuşmada, "Türkiye'de 5 milyona yakın engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Bu da yaklaşık olarak nüfusun yüzde 6'sına denk gelmektedir. Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlıkTürkiye'de engellilerin en çok zorlandıkları, sıkıntıya düştükleri alanlar olarak öne çıkmaktadır. Bugün imzaladığımız protokolün diğer kurum ve şirketlere örnek olmasını temenni ediyorum. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek noktasında zorluklar yaşandığı aşikardır. Limak Uludağ Elektrik bu protokol ile 3 milyona yakın müşterisine bizim sesimizi duyurma imkanı sağlarken 3 milyon vatandaşımıza da dayanışma kapısını açmış oldu. Kültürümüzde ihtiyaç sahibine yardımcı olmak, el uzatmak vardır. Biz dernek olarak destek talebinde bulunan engelli vatandaşlarımız ile yardım eli uzatmak isteyen güzel yürekli halkımızı buluşturmaya aracılık yapmak için yola çıktık. Burada yaptığımız protokolün ilk aşaması maddi yardımlardan meydana gelmekte olup bir sonraki adım ise engelli vatandaşlarımızın istihdamına yönelik olacaktır. Böylesine değerli bir projeyi hayata geçirdikleri için başta Genel Müdür Ali Erman Aytac olmak üzere Limak Uludağ Elektrik şirketine engelli vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.
(MŞ)

13.04.2017 11:49:30 TSI
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