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Başkan Acar, minik şampiyonları ağırladı

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:44
Başkan Acar, minik şampiyonları ağırladı
Başkan Acar, minik şampiyonları ağırladı

(Fotoğraflı)

Çağrı Kaya
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da ki güreş müsabakalarına katılan ve iki kategoride şampiyon olan Dinar Belediyesi Güreş Takımı sporcuları Belediye Başkanı Saffet Acar'ın konuğu oldular.
Yapılan müsabakalar sonrasında madalya ve kupalar ile Dinar sporcular, Belediye Başkanı Saffet Acar'ın misafiri olarak Suçıkan Park tesislerinde ağırlandı. Güreş Antrenörü Cemalettin Bozkurt, Milli Güreşçi ve Güreş Antrenörü Baki Öztürk ve Belediye Spor Tesisleri Amiri İbrahim Gökçe eşliğinde müsabakalarda derece yapan tüm minik güreşçilere Başkan Acar tarafından da madalya verildi. Gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Acar, spora ve sporcuya verdikleri hizmetten dolayı Bozkurt'a, Öztürk'e ve Dinar Belediye Spor Kulüp Başkanı Muammer Mazlum'a plaket takdim etti. Başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Acar şunları söyledi:
"Afyon'da, Dinarımızı çok güzel temsil ettiniz. Afyon'a gidip de 25 madalya ile dönmek herkese nasip olmaz, dolayısıyla Dinar'ı çok iyi temsil ettiğiniz için sizleri kutluyorum tebrik ediyorum .Daha iyi yerlerde sizleri görmek istiyorum."
Acar, yurt dışı da dahil olmak üzere güreş takımını belediye olarak tüm müsabakalara göndereceğini ifade etti.
(GC-

13.04.2017 11:52:16 TSI
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