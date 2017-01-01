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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da STK'lar "evet" diyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:44
Adana'da STK'lar "evet" diyor
Adana'da STK'lar "evet" diyor

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da faaliyet gösteren 60 Sivil Toplum Kuruluşu (STK), anayasa değişikliği teklifinin oylanacağı 16 Nisan'daki referandumda tercihlerini "evet"ten yana kullanacaklarını açıkladı.
Adana İş Adamları Derneği, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği, Adana İmam-Hatip Lisesi Mezun ve Mensuplar Derneği, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ve Platform Adana öncülüğünde bir araya gelen 60 STK, yaptıkları ortak açıklama ile referandum tercihlerinin "evet" olduğunu duyurdu.
Sivil Toplum Kuruluşları Platform Başkanı Ramazan Saygılı, ortak metinde neden "evet" dediklerini açıklarken, şunları kaydetti:
"Milletimizin sağduyusunu, birlikte yaşama irademizi, ortak değerlerimizi korumak için; kayıt dışı, hukuk dışı güçlere, vesayetçilere 'dur' demek için; istikrar içinde üreten, ihracat yapan, büyüyen, güçlenen Türkiye için; darbelerle, koalisyonlarla kaybedilen yıllar değil, güçlü millet güçlü devletin olması için; gücü dış vesayet odaklarından, terör örgütlerinden değil, derin milletin yüreğinden almak için; Batı'nın, Vatikan'ın haçlı anlayışını görüp, duruşumuzun, davranışımızın milletten tarafa olması için 18 Mart'taki gibi, 19 Mayıs'taki gibi, 15 Temmuz'daki gibi geleceğimize sahip çıkmak için 'evet' diyoruz."
(ELF-Y)

13.04.2017 11:52:19 TSI
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