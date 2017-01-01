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Selvili Cadde viyadük ile rahatlayacak

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:45
Selvili Cadde viyadük ile rahatlayacak
Selvili Cadde viyadük ile rahatlayacak

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Selvili Cadde'ye viyadük inşa ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Çekirge, Muradiye ve Hamzabey bölgesine hizmet verecek viyadüğün kısa sürede tamamlanmasının ardından bölgede trafiğin rahatlayacağını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi, Çekirge'de 2006 yılında yaşanan heyelanın ardından İntam bloklarıyla birlikte çöken Selvili Cadde'de yaşanan sıkıntıyı viyadükle çözüme kavuşturuyor. Çekirge'yi Hamzabey ve Muradiye bölgesine bağlayan Selvili Cadde'nin İntam blokları bölümündeki çöken kısmında 34 metre derinliğe inen kuyu temeller üzerine projelendirilen viyadük inşaatı devam ediyor. Viyadüğün inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bölgede yaşanan heyelanla birlikte istinat duvarlarının yıkıldığını, İntam 95 ve 97 bloklarıyla birlikte Selvili Cadde'nin bir kısmının da çöktüğünü hatırlattı.
Kent içi ulaşımla ilgili sıkıntıları adım adım çözdüklerini anlatan Başkan Altepe, "İntam bölgesinde daha önce yoğun şekilde kullanılan ve Çekirge, Muradiye, Hamzabey arasında bağlantıyı sağlayan Selvili Cadde, İntam duvarlarının çökmesiyle birlikte çökmüş ve kullanılamaz hale gelmişti. İntam projesi başlarken bu projeyi de gündeme aldık, ihalesini yaptık. Bölgede viyadük şeklinde imalat başladı" dedi.
Zor bir alanda titizlikle çalışıldığını ifade eden Başkan Altepe, "Bu sıkıntılı alanda viyadük imalatı gerçekleşiyor. Öncelikle üst bölgeleri sağlamlaştırdık ve bu bölgelerde güçlendirme çalışmaları yapıldı, ki yukarıdan herhangi bir malzeme akımı olmasın... Daha sonra perde çalışmaları yapıldı ve perdeden yaklaşık 38 - 40 m içeriye kadar giren ankrajlar tamamlandı, demirleri döşenip beton döküldü. Burada yapılacak viyadüğün toplam genişliği yaklaşık 12 metreyi buluyor. 4 metreye 8 metre büyük ayaklar üzerinde oturan 12 metre genişliğindeki viyadük 34 metre derinliğe iniyor. Şu anda buradaki beton perde ve ankrajlarla artık ilk etap tamamlanıyor ve diğer etapları gerçekleşecek" diye konuştu.
Başkan Altepe, viyadük çalışmalarının tamamlanmasından sonra İntam inşaatının başlayacağını belirterek, "Selvili Cadde'nin viyadüğünün imalatı konusunda çalışıyoruz. Yıllardan sonra Selvili Cadde, tekrar güvenli bir şekilde trafiğe açılacak ve ulaşımı rahatlatacak. Çekirge, Muradiye, Hamzabey bölgesini buluşturan önemli bir cadde olarak hizmet verecek" şeklinde konuştu.
Altepe, yolun 8 milyon TL'ye mal olduğunu sözlerine ekledi.
(MŞ)

13.04.2017 11:52:32 TSI
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