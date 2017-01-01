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SAÜ'de ''Sen de Çöpünü Dönüştür' projesinin saha çalışması tamamlandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:45
SAÜ'de ''Sen de Çöpünü Dönüştür' projesinin saha çalışması tamamlandı
SAÜ'de ''Sen de Çöpünü Dönüştür' projesinin saha çalışması tamamlandı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu ve Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Sen de Çöpünü Dönüştür' projesi, yapılan saha çalışması ile tamamlandı.
Proje kapsamında ilk olarak Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine "Kompost Gübre Yapımı" eğitimi verildi. Biosun Pamukova Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret A.Ş. desteği ile gerçekleşen eğitim çevre mühendisi Cem Cengiz tarafından verildi. Öğrenciler eğitimde hangi atıkların kompost gübre yapımında kullanılabileceği, kompost yapım alanı oluşturma, atıkların mikro organizmalar yardımıyla ayrıştırılması ve kompost gübrenin oluşum süreci hakkında bilgi edindi. Projenin uygulama aşamasında eğitime katılan öğrenciler Sakarya MYO ve Sakarya Cemil Meriç SBL bahçelerinde kompost alanları oluşturdu. Yanlarında getirdikleri evsel atıklar ve okul yemekhanesinden aldıkları atıkları hazırladıkları alanda uygun biçimde depolayan öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı buldu.
Yaklaşık 1 buçuk ay sonra elde edilecek kompost gübre, projeyi gerçekleştiren okulların bahçelerinde kullanılacak. Projenin her sene farklı okullarla tekrarlanacağını belirten Sakarya Meslek Yüksek Okulu Çevre Koruma ve Kontrol Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hanife İris, her yıl iki okulun bahçesine kompost alanı kurmayı hedeflediklerini, böylelikle evsel atıkların değerlendirilmesi konusunda daha fazla öğrenciye ulaşılabileceğini söyledi. Çöpe atılan evsel atıkların zararlarından bahseden İris, "Çöp ortamından uzaklaştırılıp geri kazanılan her evsel organik atık sadece ekonomiye katkı değil, yaşamımıza katkı olarak görülmeli ve bu bilinçlenmenin yaygınlaşması sağlanmalıdır" dedi. Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Gümüş, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aykut Yılmaz, Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Topaloğlu, Müdür Yardımcısı Nimet Sevük ve Biyoloji öğretmeni Barış Kaya öğrenciler tarafından hazırlanan kompost alanına gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Gümüş, üniversite ve lise öğrencilerinin bir arada çalıştığı projenin saha uygulaması nedeniyle daha verimli geçtiğini belirterek önümüzdeki günlerde farklı projelerle bu iş birliğinin devam edeceğini söyledi.
Cemil Meriç Lisesi Müdürü Mehmet Topaloğlu da Sosyal bilimler alanında yapılacak birçok iş olduğunu belirterek "Yüksekokulun sağlayacağı akademik destekle yapacağımız projelerin öğrencilerimize büyük kazanımlar sağlayacağına inanıyorum" dedi. Sakarya Meslek Yüksekokulu'nun Camili'ye taşınmasının ardından geçtiğimiz Aralık ayında iki okul arasında ortak projeler yapılması hakkında işbirliği protokolü imzalanmıştı.
(RŞ-İÇ)

13.04.2017 11:52:40 TSI
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