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Osmanlı Mahallesi Projesi çalışmaları devam ediyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:49
Osmanlı Mahallesi Projesi çalışmaları devam ediyor
Osmanlı Mahallesi Projesi çalışmaları devam ediyor
- Vali Doğan, Başkan Karaçanta ile birlikte çalışmaları yerinde gördü

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ta tarihi dokunun korunması amacıyla hayata geçirilen Osmanlı Mahallesi Projesi' kapsamında kamulaştırılan gecekondu evlerin yıkım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile birlikte Kaleiçi Mahallesi'ne gelerek yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.
Vali Rahmi Doğan ve Başkan Murtaza Karaçanta, mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinledi. Doğan, evini boşaltmakta direnen vatandaşı ise uzun uğraşlar sonrası ikna etti.
Osmanlı Mahallesi Projesi'nin hayata geçirileceği bölgede kamulaştırılan evlerinin yıkım çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Vali Rahmi Doğan, "Burada yaklaşık 130 civarında gecekondu vardı. Gecekondular tabi buranın görüntüsünü bozuyordu. Sayın Bakanımızın destekleriyle acele kamulaştırma kararı çıkarttık ve ardından yıkım çalışmalarını başlattık. Yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız titizlikle çalışmalarını yürüyorlar. Yıkım çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağız ve ardındın Osmanlı Mahallesi'ni inşa edeceğiz.
"Hak sahiplerine 14 milyon liralık kamulaştırma bedeli ödendi"
Osmanlı Mahallesi Projesi kapsamında hak sahiplerine 14 milyon TL.'lik kamulaştırma bedeli ödediklerine dikkat çeken Vali Rahmi Doğan, "14 milyon TL.'lik bir kamulaştırma bedeli hak sahiplerinin hesaplarını yatırıldı. Ardından yıkım çalışmalarımızı başlattık. Bir iki ufak sorun vardı. Onları da hak sahipleriyle konuşarak çözdük. Amacımız insanları mağdur etmemek. İnsanlarımızın menfaatlerini koruyoruz. Onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Osmanlı Mahallesi Projesi çizdirdik, hazır. 21 tane Osmanlı evi ve 3 bin 500 metrelik bir Osmanlı Çarşısı planladık. Burası gerçekten çok güzel olacak. Kars'ın tarihi kimliğiyle bütünleşecek" diye konuştu.
Vali Rahmi Doğan, Başkan Murtaza Karaçanta ile bir süre çalışmaları takip etti. Doğan, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Vali Doğan ve Başkan Karaçanta, daha sonra bölgeden ayrıldı.
(IÇ-Y)

13.04.2017 11:56:40 TSI
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