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Bilecik Belediyesi tarafından Bilgi Evi'nin protokolü imzalandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:55
Bilecik Belediyesi tarafından Bilgi Evi'nin protokolü imzalandı
Bilecik Belediyesi tarafından Bilgi Evi'nin protokolü imzalandı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Projesi Bilecik Belediyesince hazırlanan ve yapımı bir seramik fabrikası tarafından gerçekleştirilecek olan Bilecik Belediyesi Bilgi Evi'nin protokolü imzalandı.
Protokol törenine Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı,Bilecik'te faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can ve fabrika yöneticileri katıldı. Yapılan protokol töreninde açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi olarak çocuklara ve vatandaşlara güzel hizmetler yaptıklarını belirtti. Yağcı,"Ancak bizim hizmet anlayışımızın odak noktasında çocuklarımız ve gençlerimiz var. Bununla birlikte dezavantajlı grupta dediğimiz insanlarımız ile pozitif ayrımcılık yapacağımız kesimdeki insanlarımız için de büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu dönem programımız içine aldığımız Bilgi Evi'nin, şehrimizin sanayi ve ekonomideki büyük değeri olan Bien Seramik ile birlikte ortak bir projeyi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle bizlerle birlikte böyle bir çalışmada hareket ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje ile birlikte yaklaşık 450 metrekare alan üzerinde 5 katlı bir yapı olacak. İlk katında güzel bir kreş olacak. Özellikle işe giden hanım kardeşlerimiz ile geliri az olan kardeşlerimize hizmet verecek bir kreş olacak. Birinci katında buna ilişkin olarak engelli kardeşlerimizin bir araya geleceği ve tedavi kapsamında fizik ve rehabilite olacak alanlar bulunacak. Bir üst katında ise orta öğretim ve lise çağındaki kardeşlerimize yönelik olacak. Bu bölümde öğrencilerimiz gerek kendileri gerek hocaları nezaretinde buralara gelip hem verimli zaman dilimi geçirebilecekler, hem de dinlenebilecekler. Dördüncü kat ise üniversite öğrencilerimiz için hazırlanacak. En üst katta ise pozitif ayrımcılık yapmayı düşündüğümüz hanım kardeşlerimiz hizmet alabilecek. Kursların yapıldığı, sempozyumların düzenlendiği bir alan olacak. Şehrimizde bir ilki daha gerçekleştirmiş olacağız. Bu binanın fiziki şartları anlamında Bien Seramik firmamız katkı sunacak. İçi ve diğer alandaki ihtiyaçlarını da Bilecik Belediyesi olarak bizler üstlenecek. Burası bir eğitim yuvası ve kurumu olacak" dedi.
"Eğitim anlamında önemli işlevler görecek bir eseri oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
Seramik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan ise, Bilecik Belediyesi işbirliğinde eğitim anlamında önemli işlevler görecek bir eseri oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ''Biz tabi ki 20 yıldır Bilecik'teyiz. Sanayicilik, çok zor bir meslek ve bizler bunu geliştirmek ve büyütmek için çok uğraşıyoruz. Geçtiğimiz dönem yapmış olduğumuz ziyarette, Belediye Başkanımızın bu konuda bizlerden bir talebi oldu. Bizler de ilimiz çocukları ve gençleri için çok önem verdiğimiz böyle bir teklife düşünmeden olumlu cevap verdik. Hayırlısı ile bu yıl bunu fiiliyata geçireceğiz. İnşallah şehrimiz ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olur" dedi.
Konuşmaların ardından Yağcı ve Ercan tarafından Bilgi Evi'nin protokolü imzalandı.
(CKT-DA-Y)

13.04.2017 12:03:25 TSI
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