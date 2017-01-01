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Konya İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden sağlık ve fiziki engeli bulunan vatandaşlara oy kolaylığı



(Fotoğraflı)



Barış Gök

KONYA (İHA) - Konya İl Halk Sağlığı Müdürü Hasan Öznavruz, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda oy kullanmak isteyen sağlık ve fiziki engelleri bulunan vatandaşları Pazartesi gününden itibaren arayıp oy kullanıp kullanmayacaklarını sorduklarını belirterek, "Oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızın adreslerini alarak Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında bu insanlarımızı oy kullanacakları sandıklara taşıyarak bu görevlerini yerine getirmelerini sağlamış olacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu hizmet ile Türkiye genelinde oy kullanmak isteyen sağlık ve fiziki engeli olan vatandaşlar İl Halk Sağlığı Müdürlükleri ekiplerinin yardımıyla referandumda oy kullanabilecek. Konu ile açıklamalarda bulunan İl Halk Sağlığı Müdürü Hasan Öznavruz, fiziki engelleri ve sağlığı nedeniyle yalnız başına oy kullanmaya gidemeyecek olan vatandaşların Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu bir hizmet ile oy kullanabileceğini belirterek, "Yaklaşık 10 bin civarında vatandaşımız evde sağlık hizmetlerinden faydalanmakta. Bu insanlarımızın telefonları ve adresleri bizde kayıtlı. Pazartesi gününden beri bu vatandaşlarımızı arayarak oy kullanıp kullanmayacaklarını soruyoruz. Kullanmak isteyen vatandaşlarımızın adreslerini alarak Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında bu insanlarımızı oy kullanacakları sandıklara taşıyarak bu görevlerinin yerine getirmelerini sağlamış olacağız" dedi.



"Hizmeti yaklaşık 111 araç 354 personelimizle yerine getirmeye çalışacağız"

Öznavruz ayrıca, evde bu sağlık hizmetlerinden faydalanamayıp ancak vatandaşlık görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların '444 38 33' telefon numarasını aramaları halinde görev başında olan personelin bu hizmeti vereceğini söyledi. Önavruz, bu hizmeti yaklaşık 111 araç ve 354 personel ile yerine getirmeye çalışacaklarını da dile getirdi.

Hasan Öznavruz son olarak sandık başkanlarından da bir istekleri olduğunu vurgulayarak, "Özellikle ekiplerimiz bu vatandaşlarımızı getirdikleri zaman sandık başkanlarının ne kadar erken oyunu kullandırıp vatandaşlarımızı evlerine ulaştırırsak daha çok vatandaşımıza bu hizmeti sağlamış olacağız" diye konuştu.

(BG-FM-Y)



13.04.2017 12:07:27 TSI

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