Tokat'tan El-bab'a 3 tır eğitim yardımı

TOKAT (İHA) - Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya ile toplanan 3 tır eğitim yardımı, düzenlenen törenin ardından dualarla El-Bab'a gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan eğitim yardımı kampanyasına Tokat'tan da destek geldi. Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1'i Zile'den olmak üzere toplamda 3 tır dolusu eğitim yardımı, kent merkezinde düzenlenen törenin ardından El-Bab'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Yeraltı Çarşısı önünde düzenlenen törene Tokat Valisi Cevdet Can, Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Prof Dr Coşkun Çakır, Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu, Tokat Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz, İl Müftüsü Ahmet Erdem ile birlikte kampanyaya destek veren eğitimciler ve müdürlük çalışanları katıldı. Tokat Milli Eğitim İl Müdürü Levent Yazıcı bölgede yıllar sonra ders zilinin çaldığını ve okulların açılmasıyla birlikte Tokat Valiliği koordinasyonuyla bölgeye göndermek için eğitim yardımı topladıklarını söyledi. Yazıcı; "Bu çerçevede de okullarımızdan kullanılabilecek durumda olan çok sayıda, sıra, masa, mikroskop, ders araç gereçleri, matematik, sosyal bilgiler dersleri, müzik, görsel sanatlara kadar her alanda oradaki çocuklarımızın kullanabilecekleri ana ders araç gereçleri hazırlandı." dedi ve gönderilen 3 tırdan birisinin Zile ilçesinden ikisinin ise Tokat Merkez'den toplanan yardımlarla doldurulduğunu söyledi.

Tokat Valisi Cevdet Can ise normal hayatın başlamasının en güzel örneklerinden bir tanesinin okulların açılması olduğunu söyleyerek; "Okullar açıldığı zaman, öğrenciler okula gittiği zaman orada hayat başlamış demektir." dedi. Kampanyanın bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldığını hatırlatan Vali Can, Tokat'ta ki bu çalışmanın da bu proje doğrultusunda gerçekleştirilen bir çalışma olduğunu ifade etti.

Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt yaptığı konuşmasında, dünyanın bölgede yaşanan katliama karşı insanlık konusunda birleşmesi gerektiği çağrısında bulundu. Beyazıt; "Eset'in bütün bu katliamları son bulsun ve dünya insanlık konusunda birleşsin, insanlık konusunda uzlaşsın. Dünya insan olduğunun farkına varsın, varsın ki oradaki çocuklarımız, oradaki yavrularımız, oradaki kardeşlerimiz de mağdur olmasınlar." dedi.

Tokat Milletvekili Prof Dr Coşkun Çakır, düzenlenen organizasyonun manevi açıdan çok önemli olduğuna vurgu yaparak, toplanan yardımlarda emeği olan herkese teşekkür etti. Çakır; "Kendisi kıymetli olduğu kadar, sembolik değeri çok kıymetli bir faaliyettir. O bakımdan ben bu faaliyeti gerçekleştiren, öncülük eden başta valimiz olmak üzere, Milli Eğitim Müdürümüze ve bütün milli eğitim camiamıza, meslektaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

Toplanan yardımlar Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem'in ettiği dua sonrasında El-Bab'a uğurlandı.

13.04.2017 12:14:30 TSI

