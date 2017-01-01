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Kozmonot Gagarin Batman'da Anıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Rus kozmonot Yuri Gagarin'in Batman'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Batman Fen Lisesi ve Mezopotamya Astronomi Derneğinin (MAD) işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, seminer, gündüz güneş gözlemi ve gece gözlemi gibi farklı aktiviteler planlandı. Seminer Batman Fen Lisesi'nin Konferans Salonunda Mezopotamya Astronomi Derneği Kurucusu ve Başkanı olan Gökbilimci Mahmut Tekeş tarafından verildi. Seminerden sonra açıklamada bulunan Gökbilimci Tekeş, "12 Nisan 1961 tarihinde Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu. Vosyok-1 adlı roket ile Kazakistan sınırları içinde bulunan Baykonur uzay üssünden fırlatıldı. Uzaya çıkan Gagarin, Dünya etrafında bir tur attıktan sonra tekrardan dünyaya sağlıklı bir şekilde iniş yaptı. Gagarin'in yaptığı bu başarılı çalışma ile tarihe geçerken, uzay çağının da başlatıcılarından biri oldu.

Yuri Gagarin etkinlikleri Türkiye'de 6 farklı noktada ve 4 farklı şehirde yapıldı. İstanbul Üniversitesi ve Özel bir kolej, Ankara'da ODTU ve Hacettepe üniversiteleri, İzmir'de Ege Üniversitesi Astronomi Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Bu sene Batman'da ise Batman Fen Lisesi'nde gerçekleştirdik" dedi.

(MŞY-MP-Y)



13.04.2017 12:14:33 TSI

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