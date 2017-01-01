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Büyükşehir sinek ve haşerelerle mücadele ediyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte hız kazandırılan çalışmalar kapsamında karasinek üreme alanı olan çöplük ve gübrelikler ve sivrisinek üreme alanı olan tüm sulama kanalları, göletler, su birikintileri gibi alanlarda larvasit uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ayrıca Mavidil Hastalığı ile halk arasında Afrika Hastalığı olarak bilinen Lumpy Skin Disease Hastalığı ile ilgili de çalışmalar yürütülüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte hızlandırılan ve Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde karasinek üreme alanı olan çöplük ve gübrelikler, sivrisinek üreme alanı olan tüm sulama kanalları, göletler, su birikintileri gibi alanlarda larvasit uygulamaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, yapılan incelemeler sonrasında belirlenen alanlarda larvasit uygulamalarının sürdürüldüğünü söyledi.



Uygulamalar yağışlar sonrası tekrarlanıyor

Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaların her yağış sonrasında tekrarlandığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Havaların ısınması ile birlikte Nisan ayı itibarıyla karasinek popülasyonunu kontrol altında tutabilmek için parklar, mesire alanları, çay bahçeleri, cami bahçelerinde ve çöp konteynerlerinde başlatılan karasinek uçkun mücadelesi aralıksız devam etmekte. Uygulamalar haftalık program dahilinde olup; sezon boyunca devam edecektir" dedi.



Uyarılarda bulundu

Mavidil Hastalığı ile halk arasında Afrika Hastalığı olarak bilinen Lumpy Skin Disease Hastalığı hakkında da uyarılarda bulunan Daire Başkanı Talip Akbaş, "Bu hastalıklara karşı da ilaçlama çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sivrisinek, karasinek ve alt türleri sokucu sineklerle bulaşan hastalıkların önüne geçmek adına besicilik yapan vatandaşlarımızca hayvanların aşılarının zamanında yaptırılması ve sokucu sineklerin üreme kaynağı olan gübrelerin kontrolsüz dökümünü önlemeleri gerekmektedir. Besicilik ile geçimini sağlayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına ilaçlama çalışmalarına hız kazandırdık. Kendi imkanları ile işletmelerinde önlem alamayan vatandaşların ise Büyükşehir Belediyemiz Meclis kararı gereği tarifelendirilen bedel üzerinden barınaklarını ilaçlatabileceklerdir" diye konuştu.

(SC-Y)



13.04.2017 12:14:44 TSI

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