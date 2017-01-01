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Cizre Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışması devam ediyor



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, "Sokak Sağlıklaştırılması" projesi kapsamında çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğü İzzet Gezer Caddesi'nde, Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur'un talimatı ile işyerlerine tek tip güneşlikler monte edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, Belediye Başkan Vekili Ahmet Adanur'un talimatı ile çevre düzenlemesinin sürdüğü İzzet Gezer Caddesi'ndeki iş yerlerine tek tip güneşlikler monte edildi. Cizre Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlçeye yeni bir görünüm kazandırmak amacıyla 'Sokak Sağlıklaştırılması' projesi kapsamında caddenin parke taşı döşemesi, kaldırım genişletilmesi, led ışıklarının yerleştirilip, alt yapı çalışmaları gibi çevre düzenleme çalışmasının sürdüğü İzzet Gezer Caddesi'ndeki işyerlerine Belediye Başkanı Ahmet Adanur'un talimatı ile tek tip güneşlikler monte edildi. İşyerlerine takılan güneşlikler caddeye ayrı bir hava kazandırırken, esnafların daha önce kullandığı brandalar ve brandaların oluşturduğu kötü görünümde ortandan kalkmış oldu" denildi.

(AY-MP-Y)



13.04.2017 12:16:56 TSI

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