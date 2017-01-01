13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sosyal projeler için çalışmalar sürüyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:10
Sosyal projeler için çalışmalar sürüyor
Sosyal projeler için çalışmalar sürüyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Serpil Keskin'e ziyarette bulundu. Manisa'ya kazandırılmak istenen sağlık ve sosyal hizmet sınıfında yer alan yatırımları da yerinde gören Daire Başkanı Talip Akbaş, Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi, Alzheimer ve Demans Hastaları Buluşma ve Dayanışma Merkezi ile Sosyal Yaşam Kampüsü'nde incelemelerde bulundu.
Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği projelerle vatandaşın takdirini toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yeni projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Serpil Keskin'e ziyarette bulundu. Daire Başkanı Akbaş'a ziyarette Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Turan Gündüz ve İdari İşler Şube Müdürü Murat İnci eşlik etti. Ziyarette sağlık ve sosyal hizmetler alanında yer alan çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ve sosyal alanda yer alan yatırımları yerinde incelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Serpil Keskin ile birlikte Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi, Alzheimer ve Demans Hastaları Buluşma ve Dayanışma Merkezi ile Sosyal Yaşam Kampüsü'nde incelemelerde de bulundu.
(SC-Y)

13.04.2017 12:17:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir sinek ve haşerelerle mücadele ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR SİNEK VE HAŞERELERLE MÜCADELE EDİYOR
Yaşlı kadın Başkan Karaçoban'la hayata yeniden tutundu
YEREL

YAŞLI KADIN BAŞKAN KARAÇOBAN'LA HAYATA YENİDEN TUTUNDU
Salihli Belediyesi engelsiz Salihli için çalışıyor
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESİ ENGELSİZ SALİHLİ İÇİN ÇALIŞIYOR
Efeler Ligi'ni İrem Derici ile kutladılar
YEREL

EFELER LİGİ'Nİ İREM DERİCİ İLE KUTLADILAR
AK Parti'li Özdağ'dan öğrencilere nasihat:
YEREL

AK PARTİ'Lİ ÖZDAĞ'DAN ÖĞRENCİLERE NASİHAT:
MHP Grup Başkanvekili Akçay:
YEREL

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ AKÇAY:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEMİRÖZ:
&quot;Bursaspor maçı final havasında geçecek&quot;
YEREL

"BURSASPOR MAÇI FİNAL HAVASINDA GEÇECEK"
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Başkan Mersinli sanayi esnafıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN MERSİNLİ SANAYİ ESNAFIYLA BULUŞTU
Vatandaşların kanalizasyon sıkıntısı son buldu
YEREL

VATANDAŞLARIN KANALİZASYON SIKINTISI SON BULDU
15 Temmuz şehitleri için 249 fidan dikildi
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN 249 FİDAN DİKİLDİ
Yunusemre'deki işyerleri Türkçe isim kullanacak
YEREL

YUNUSEMRE'DEKİ İŞYERLERİ TÜRKÇE İSİM KULLANACAK
Ölümü okul arkadaşlarını yasa boğdu
YEREL

ÖLÜMÜ OKUL ARKADAŞLARINI YASA BOĞDU
Manisa sağlık camiası yasta
YEREL

MANİSA SAĞLIK CAMİASI YASTA
AK Partili Demiröz Akhisar'da destek istedi
YEREL

AK PARTİLİ DEMİRÖZ AKHİSAR'DA DESTEK İSTEDİ
'Kartmatik' Manisalının hizmetinde
YEREL

'KARTMATİK' MANİSALININ HİZMETİNDE
Uncubozköylü hanımlar Başkan Çerçi'yi ağırladı
YEREL

UNCUBOZKÖYLÜ HANIMLAR BAŞKAN ÇERÇİ'Yİ AĞIRLADI
Şehzadeler'de ova yolu yolu çalışmaları sürüyor
YEREL

ŞEHZADELER'DE OVA YOLU YOLU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ayazören'de 200 tonluk su deposu inşaatı başladı
YEREL

AYAZÖREN'DE 200 TONLUK SU DEPOSU İNŞAATI BAŞLADI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEMİRÖZ:
Üzüm bağını dolu filesi ile örttü
YEREL

ÜZÜM BAĞINI DOLU FİLESİ İLE ÖRTTÜ
Selendi Çayı güvenli hale getirildi
YEREL

SELENDİ ÇAYI GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ
Vali Güvençer, dernekleri ağırladı
YEREL

VALİ GÜVENÇER, DERNEKLERİ AĞIRLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en mutsuz ülkeleri
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN MUTSUZ İNSANLARI BU ÜLKEDE YAŞIYOR

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden son dakika açıklaması