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Batman Üniversitesi'nde müzikli söyleşi

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:10
Batman Üniversitesi'nde müzikli söyleşi
Batman Üniversitesi'nde müzikli söyleşi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Göktepe, "Bilgi Dediğin" adlı müzikli söyleşi düzenledi.
Merkez kampüsün konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye öğrenciler, akademik ve idari kadro çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1 saat süren programa Prof. Dr. Göktepe, Mozart, Beethoven, Vivaldi gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Zülfü Livaneli ve Bülent Ortaçgil'in de eserlerini icra etti. Müzikli söyleşi programında bilginin sınırlarına vurgu yapan Prof. Dr. Göktepe'yi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş tebrik etti. Programa Üniversite Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Ahmet Turan Alan,Prof. Dr. Gülriz Kozbe ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Köksal Çekiç katıldı.
(MŞY-MP-Y)

13.04.2017 12:18:21 TSI
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