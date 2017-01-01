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Çerçioğlu'nun tesis hamlesi sürüyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, köyden mahalleye dönüşen yerleri içme suyu arıtma tesisleriyle süslüyor.

Bu çerçevede yoğun program uygulayan ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri son olarak Çine İlçesi Çaltı ve Kuruköy mahallelerinde vatandaşların yoğun ilgisi altında 2 adet içme suyu arıtma tesisi hizmete açtı. Yapılan içmesuyu arıtma tesisi ile sağlıklı suya kavuşan Çaltı ve Kuruköy mahallelerinde tesisler günlük 2 milyon 160 bin litre suyu musluklara ulaştıracak kapasitede inşa edildi.

Çaltı ve Kuruköy'de Çerçioğlu'na pankartlı teşekkür

Vatandaşlar hem Kuruköy hem de Çaltı'da tesisleri açmaya gelen ASKİ yetkililerini Başkan Çerçioğlu'na teşekkürlerini ifade ettikleri pankartlarla karşılayıp fotoğraf çektirdiler. Ayrıca arıtma tesislerinde arıtılan sudan içerek suyu test etmeyi de ihmal etmediler.

Çine'de iki adet arıtma tesisi daha hizmete girecek

Çaltı ve Kuruköy 'de açılan tesislerin yansıra hız kesmeden ilçenin Camızağılı ve Cumalı mahallelerinde de arıtma tesisleri önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

ASKİ yetkilileri çalışmaların tüm Aydın'da devam etmekte olduğunu, ihtiyaç duyulan noktalarda arıtma tesisi yapımının süreceğini belirttiler.

(OD-MB-Y)



13.04.2017 12:18:33 TSI

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