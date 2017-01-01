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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Milletvekili Külünk'ten Hakkarili öğrencilere hediye

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:13
Milletvekili Külünk'ten Hakkarili öğrencilere hediye
Milletvekili Külünk'ten Hakkarili öğrencilere hediye

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün Hakkarili öğrenciler için gönderdiği hediyeler dağıtıldı.
Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Hakkari'ye gelen ve aralarında Rize Araştırmalar Vakfı Başkanı Ömer Erdoğan'ın da bulunduğu Yedi Renk Tek Yürek Platformu üyeleri, Hakkarililer ile buluştu. İlk olarak Hakkari Belediyesini ziyaret eden ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ile görüşen heyet, daha sonra Belediye Başkanı Cüneyt Epcim ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ile Selahaddin Eyyubi Orta ve İlkokulunu ziyaret etti. Burada öğrencilerle uzun süre sohbet eden ve ilgilenen heyet, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından gönderilen hediyeleri dağıttılar.
Heyet, buradaki ziyaretin ardından Hakkari Belediyesi ile Hakkari Üniversitesi tarafından Keklikpınar Mahallesindeki kampüs alanında başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına katılarak, fidan diktiler.
Heyet, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ve oda üyeleri ile görüşerek Hakkari temaslarını tamamladı.
(FT-MSA-Y)

13.04.2017 12:20:19 TSI
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