YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Denizli'de nüfus dairesi referandum için hafta sonu açık olacak

Denizli'de nüfus dairesi referandum için hafta sonu açık olacak



DENİZLİ (İHA)- Denizli'de, referandumda vatandaşların oylarını kullanabilmeleri için nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğünün hafta sonu açık olacağı bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre yeni anayasanın oylanacağı referandum için hafta sonu nüfus müdürlüğünün açık olacağı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 03.04.2017 tarih ve 50683 sayılı yazısı gereğince,16 Nisan 2017 tarihinde Pazar günü yapılacak olan referandum için seçmenlerin nüfus kayıt örneği ve geçici kimlik belgesi taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla İlimiz genelindeki tüm İlçe Nüfus Müdürlükleri 15-16 Nisan (Cumartesi-Pazar) 2017 tarihlerinde açık bulundurularak vatandaşlarımıza hizmet verilecektir."

(MT-SÇ-Y)



13.04.2017 12:20:43 TSI

NNNN

