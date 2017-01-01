Bağlar Belediyesinin tiyatro baharı etkinliği devam ediyor
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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Tiyatro Baharı etkinliği kapsamında belediyenin spor kulübünde yer alan sporcuları "Qırıx" adlı oyunla buluşturdu.
Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği Tiyatro Baharı etkinliği devam ediyor. Jiyan Kadın Semt Pazarındaki kadınlardan sonra Bağlar Belediyesi'nin Spor Kulübündeki sporcuları "Qırıx" adlı tiyatro oyunuyla buluşturdu. Şehir Tiyatrosunun Diyar Galeria'daki salonunda düzenlenen oyuna sporcular yoğun ilgi gösterdi.
(İHA-MP-Y)
13.04.2017 12:21:02 TSI
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