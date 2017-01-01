13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Menopoz sonrası kiloya dikkat

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:17
Menopoz sonrası kiloya dikkat
Menopoz sonrası kiloya dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, menopoz sonrası kiloya dikkat çekerek, "Menopoz dönemde sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite yapma ve ek olarak tıbbi tedavi çok önem kazanmaktadır." dedi.
Menopozun doğurganlık yeteneğinin son bulduğu dönem olduğunu kaydeden Enç, "Erken ya da geç her kadın mutlaka menopoz sürecini yaşar. Bu süreç kimi zaman rahat geçerken, kimi zamanda sıkıntılı olabilir. Şişman kadınlarda daha erken olmakla birlikte menopoz yaşı 48- 55 olarak belirtilmektedir. Fakat sebebi ne olursa olsun 40 yaş öncesi ortaya çıkan menopoz, erken menopoz olarak adlandırılır. Kadınlar bu döneme kadar, üretkenliği sağlayan östrojen-progesteron hormonları sayesinde doğurganlıklarını korurlar. Menopoz döneminde organizmada önemli değişiklikler gözlenir; bunların dışında hormonal değişiklikler gelmektedir. Menopoz dönemde sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite yapma ve ek olarak tıbbi tedavi çok önem kazanmaktadır." diye konuştu.
Halk sağlığı çalışmaların da sonuçların menopoz sonrası kadınlarda, beden kitle indeksi ile meme kanseri arasında pozitif ilişkinin varlığını gösterdiğini belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, şöyle konuştu:
"Bu nedenle menopozdaki kadınların mutlaka vücut ağırlıklarını hedef tartılarında tutmaları önemlidir. Menopoz sonrası kadınlardaki en büyük problem hızlı kilo alınmasıdır. Kimi kadınlar yemek yemekten bağımsız olarak yağlandıklarını hissederler. Bu normal fizyolojinin getirdiği bir yağlanmadır. Daha önce kilo sorunu olmayan kadınlarda da şişmanlık gelişebilmektedir. Östrojen düzeyindeki azalma besin alımını etkiler ve bazal metabolik hızda azalmaya neden olur. Kadınlarda fiziksel aktivite düzeyindeki azalma da bu ağırlık kazanımının daha hızlanmasını sağlamaktadır.
Menopoza girmiş kadınlarda kardiyovasküler hastalıklar, osteoporozis gibi hastalıkların gelişme riski fazladır. Kardiyovasküler hastalıkların gelişmesinde sadece östrojen hormonu değil menopoz öncesi kadının beslenme durumu, şişmanlık, sigara kullanımı da menopoz sonrası etkendir. Menopozda östrojen düzeyindeki azalma nedeniyle kadınların kemik kaybı hızlanır, böylece kalsiyum gereksinimi artar. Bu dönemde idrarda kalsiyum atımındaki artış, bağırsaklardan kalsiyumun etkin emilmesindeki azalma ve diyet ile yeterli kalsiyumun alınmaması, kemik kaybının sebeplerindendir. Menopoz sonrası sağlığın korunması ve kaliteli yaşam için, diyet ve yaşam şekli önemlidir. Bu dönemde beslenmede dikkat edilecek noktalar şunlardır; Her öğünde dört besin grubundaki besinler aynı öğünde yer almalı ve kişinin gereksinmesine uygun miktarlarda tüketilmelidir. Aşırı kafein tüketiminden kaçınılmalıdır. Süt yoğurt grubunda günlük mutlaka 3-4 porsiyon tüketilmelidir. Bu dönemde ideal kilonun korunması önemlidir. Aşırı kilo verilmemelidir. Çünkü menopozdan sonra vücut, yağ dokusundaki östrojenden de yararlanmaktadır. Bitkisel özlü sıvı yağlar özellikle soya yağı ve erken hasat zeytinyağı menopozdaki kadınlar için hayat kurtarıcıdır. Çiğ sebze, kabuklu meyveler ve soyalı ürünlerin beslenmelerinde mutlaka yer alması gerekmektedir. Düşük kolesterollü ve düşük yağlı diyet uygulanmalıdır. Çünkü bu dönemde kan yağları ve kolesterolü üzerinde artışlar olmaktadır. Et tüketiminde ise mümkün olduğunca yağsız et tercih etmeye, pişirme yöntemi olarak da ızgara, haşlama ya da buğulama yapmaya özen gösterilmelidir. Tuz tüketimine dikkat edilmeli ve salamura besinlerden uzak durulmalıdır. Tuzun ödem artırıcı etkisi olduğundan ve hormonal değişimlerin olduğu dönemlerde vücudumuz ödem tutmaya çok yatkın olduğundan, fazla tuz tüketiminden uzak durmak en doğrusu olacaktır. Özellikle omega -3 yağ asitlerinden zengin diyetin tüketilmesi önerilmektedir. Bunlar; ceviz, balık, ayçiçeği yağı, soya yağı, ay çekirdeği, badem gibi besinlerdir ve güvenli miktarda tüketilmelidir. Sebzeler ve meyveler yönünden zengin diyetlerin tüketilmesi gerekir. Diyetin vitamin ve mineral içeriği yeterli olmalıdır. Özellikle kalsiyumun yeterli miktarda tüketilmesi önem taşımaktadır. Kalsiyum yönünden zengin bazı besinler; süt, kefir, yoğurt, susam, pekmez, fındık, fıstık, beyaz peynir, yeşil yapraklı sebzeler gibi. Her gün bol sıvı tüketilmeli ve sulu yiyeceklerin alımı arttırılmalıdır. Basit karbonhidratlar tüketmek yerine kompleks karbonhidratlar seçilmelidir. Kuru baklagiller, esmer ekmek (çavdar, kepek, tam buğday ekmeği), ve normal pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tüketilmelidir. Sigara ve alkol tüketiminden uzak durulmalıdır." şeklinde konuştu.
(ERZ-AA-Y)

13.04.2017 12:25:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Biz vazifemizi yerine getirdik&quot;
YEREL

"BİZ VAZİFEMİZİ YERİNE GETİRDİK"
Aydemir: &quot;Erkal'a acil şifalar diliyoruz&quot;
YEREL

AYDEMİR: "ERKAL'A ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"
Anne ve kızına sokak ortasında dayak
YEREL

ANNE VE KIZINA SOKAK ORTASINDA DAYAK
Bakanlar Arslan ve Akdağ Erzurum'da
YEREL

BAKANLAR ARSLAN VE AKDAĞ ERZURUM'DA
Pasinler'de doğalgaz sevinci
YEREL

PASİNLER'DE DOĞALGAZ SEVİNCİ
Ruhun karanlık yüzü depresyon
YEREL

RUHUN KARANLIK YÜZÜ DEPRESYON
Başkan Bulutlar; &quot;Son güne kadar durmak yok&quot;
YEREL

BAŞKAN BULUTLAR; "SON GÜNE KADAR DURMAK YOK"
Saç ekiminde yeni teknik: Kalem tekniği
YEREL

SAÇ EKİMİNDE YENİ TEKNİK: KALEM TEKNİĞİ
Çocuklarda katarakt problemine dikkat
YEREL

ÇOCUKLARDA KATARAKT PROBLEMİNE DİKKAT
İmplant tedavisi ile diş eksikliğine son
YEREL

İMPLANT TEDAVİSİ İLE DİŞ EKSİKLİĞİNE SON
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERZURUM'DA
ETÜ Maliye Bakanı Naci Ağbal'ı ağırladı
YEREL

ETÜ MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL'I AĞIRLADI
&quot;Tayt&quot; değil &quot;hakaret&quot; tahrik sayıldı
YEREL

"TAYT" DEĞİL "HAKARET" TAHRİK SAYILDI
Erdoğan'a atlı ciritçilerle karşılama
YEREL

ERDOĞAN'A ATLI CİRİTÇİLERLE KARŞILAMA
Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı İmza Töreni Gerçekleşti
YEREL

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
&quot;FETÖ, PKK, HDP ve Kılıçdaroğlu'na ders vereceğiz&quot;
YEREL

"FETÖ, PKK, HDP VE KILIÇDAROĞLU'NA DERS VERECEĞİZ"
Atatürk Üniversitesi'nden &quot;Vatan Bizimdir&quot; Programı
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDEN "VATAN BİZİMDİR" PROGRAMI
Erzurum'da okullarda atık pil toplama yarışması sona eriyor
YEREL

ERZURUM'DA OKULLARDA ATIK PİL TOPLAMA YARIŞMASI SONA ERİYOR
Başkan Aydın'dan 412 araçlık gövde gösterisi
YEREL

BAŞKAN AYDIN'DAN 412 ARAÇLIK GÖVDE GÖSTERİSİ
Şenkaya'da Arı Yetiştiriciliği kurslarına yoğun ilgi
YEREL

ŞENKAYA'DA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSLARINA YOĞUN İLGİ
Aydemir: 'Anayasa değişikliği memleket meselesidir'
YEREL

AYDEMİR: 'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MEMLEKET MESELESİDİR'
ETSO, rekortmenleri ödüllendirdi
YEREL

ETSO, REKORTMENLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
Aydemir, 'Mesele memleket, birlikte evet'
YEREL

AYDEMİR, 'MESELE MEMLEKET, BİRLİKTE EVET'
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması