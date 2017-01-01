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Türkyılmaz'ın faaliyetleri oy çokluğuyla reddedildi

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:20
Türkyılmaz'ın faaliyetleri oy çokluğuyla reddedildi
Türkyılmaz'ın faaliyetleri oy çokluğuyla reddedildi

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Mudanya Belediye Meclisi, 2016 yılı faaliyet raporunu oy çokluğuyla reddetti.
Nisan ayı meclis toplantısına CHP'den 10, AK Parti'den 8, MHP'den 3 ve bağımsız 4 üye katıldı. Meclis Başkan Vekili Erdal Aktuğ'un başkanlık yaptığı toplantıda, 2016 mali yılı faaliyet raporu, CHP'lilerin 10 oyuna karşılık, muhalefetin 15 ret oyu ile oy çokluğuyla reddedildi. Meclis üye tam sayısının Dörtte üçünün ret oyunu alamadığından dolayı gündem maddesi zımnen kabul edilmiş oldu.
Mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri eleştirilerini dile getirdi. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu rapor, Mudanya'nın onayladığı, müfettişlerin inceleyip onayladığı bir rapordur. Ancak kardeşlerimiz kabul etmediler. Şunu herkes bilsin ki faaliyet raporunun onaylanmaması belediye başkanının düşürülmesi değildir" dedi.
Ayrıca İmar Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edilip meclise sunulan Bademli Mahallesi'ndeki plan değişikliği de oy çokluğuyla reddedildi.
(HK -MŞ)

13.04.2017 12:28:40 TSI
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