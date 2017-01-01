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TBMM eski Başkanı Şahin: " Bu tablo düşmanlarımıza korku saldı"



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, " Milliyetçi, inançlı, muhafazakâr siyasi partiler günümüzün Vasilyus'larına karşı bir araya geldiler. Günümüzün hain Ural'larına karşı bir araya geldiler" dedi.

AK Parti, MHP ve BBP Yenimahalle 'de pazar yerinde ortaklaşa düzenlediği evet mitinginde konuşan Şahin, üç siyasi partinin ortaklaşa düzenlediği mitingin gelecek ile ilgili yüreklere umutlar serptiğini söyledi.

Milletvekili Şahin, tablonun gelecek ile ilgili yüreklere umutlar serptiğini kaydederek, "TRT 1 ekranlarında yer alan Diriliş Ertuğrul'da Kayı Boyu, Çavdarlar, Alperenler, Vasilyus'a karşı bir araya geldiler. Vasilyus'a sığınmış hain Ural'a karşı bir araya geldiler. Daha da büyümek, daha da gelişmek ve Türklerin daha büyük olmasını sağlamak için bir araya geldiler. Şimdi işte, milliyetçi, inançlı, muhafazakâr siyasi partiler günümüzün Vasilyus'larına karşı bir araya geldiler. Günümüzün hain Ural'larına karşı bir araya geldiler. O nedenler şu tablo gerçekten çok önemli bir tablodur. Şu tablo, Türklerin, Türkiye'nin, bu memleketin bu milletin bu vatanın düşmanlarına korku saldı, korku saldı." dedi.



"Piyasalar pazar akşamı sandıktan çıkacak neticeyi satın aldılar"

Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğini ve piyasaların şimdiden pazar akşamı sandıktan çıkacak olan neticeyi satın aldığını da belirten Şahin, "Türkiye'miz yeni bir döneme girecek ve bakın şimdiden piyasalar, Pazar akşamı sandıktan çıkacak neticeyi satın aldılar, biliyor musunuz? Belli oldu, Evet, çıkacağı belli oldu piyasalar satın aldı. Amerika'da İngiltere'de çıkan gazeteler, şöyle yorumlar yapmaya başladılar; 'Batı, Tayyip Erdoğan ile çalışmayı denemeli ' evet böyle başlıklar atmaya başladılar. Orta doğudaki sorunları çözmek için Tayyip Erdoğan ile çalışmayı düşünmeli ve bunu denemelisiniz, demeye başladılar. Bu şu demektir aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinde artık etkin olacak olan milliyetçi, inançlı, muhafazakâr kesim Türkiye'nin geleceğine birlikte damga vurmaya karar verdi, inşallah bu damgayı Pazar gün akşamı Mısır'daki sağır sultan bile duyacak ve görecek." diye konuştu.

Şahin, konuşmasının ardından mitinge katılan siyasi parti il başkanlarına teşekkür etti.

Mitingde MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, BBP Karabük İl Başkanı Mustafa Kara, AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, bir dönem önceki AK Parti Karabük Milletvekili Osman Kahveci, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal da birer konuşma yaptı.

(ÇU-BA-Y)



13.04.2017 12:30:46 TSI

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