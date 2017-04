YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeşil Aksaray için fidanlar toprakla buluşturuldu

AKSARAY (İHA) - Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis edilen 15 bin metrekarelik alanın ağaçlandırma çalışması düzenlenen törenle başladı.

Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Aksaray'da 15 bin metrekarelik alan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne ağaçlandırma sahası olarak tahsis edildi. Esentepe mevkiinde düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluşturuldu. Törene Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıyıldız, İdare Mahkemesi Başkanı Osman Erkan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İlker Akkaş, Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, TSO Meclis Başkanı Fatih Tekin, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, adliye çalışanları, davetliler ve Denetimli Serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler katıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Özgür Çardak yaptığı açıklamada, 'Her fidan bir hayattır' sloganı ile oluşturulan hatıra ormanı sahasında toplamda 2 bin fidan dikimi gerçekleştireceklerini Denetimli Serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin her ay dikilen fidanların sulamasını yaparak bakımlarını da yapacağını belirtti.

Konuşmaların ardından ağaçlandırma törene katılan Vali Aykut Pekmez, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıyıldız birlikte ilk fidan dikimini gerçekleştirdiler. Törene katılan heyet ile adliye çalışanları ve yükümlüler de 'Her Fidan Bir Hayattır' sloganı ile Yeşil Aksaray için fidanları toprakla buluşturdu.

