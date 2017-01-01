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Uyuşturucu satıcıları yakalandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:32
Uyuşturucu satıcıları yakalandı
Uyuşturucu satıcıları yakalandı

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 36 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 15.64 gram eroin, 171.23 gram esrar, 2.87 gram metamfetamin maddesi ve 212 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışma kapsamında 36 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
(YE-TB-Y

13.04.2017 12:39:23 TSI
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