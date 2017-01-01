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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak, Ardahan'da

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:32
Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak, Ardahan'da
Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak, Ardahan'da

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Ardahan'da Vali İbrahim Özefe'yi makamında ziyaret etti.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'ı, Valilik binası önünde Vali İbrahim Özefe, Vali Yardımcıları Muharrem Coşgun, Abdurrezzak Canpolat ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş karşıladı.
Valilik ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Çolak, daha sonra beraberindekiler ile birlikte Vali Özefe'nin makamına geçti.
Orgeneral Çolak, Ardahan'da bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederken, Vali Özefe ise kendilerini ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'a 3'ncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz ile İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş de eşlik etti.
(OY-AA-Y)

13.04.2017 12:40:08 TSI
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