13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Aydemir: "Erkal'a acil şifalar diliyoruz"

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:32
Aydemir: "Erkal'a acil şifalar diliyoruz"
Aydemir: "Erkal'a acil şifalar diliyoruz"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'a acil şifalar dileyerek, "Rabbim acil şifalar ihsan eylesin." dedi.
Milletvekili Aydemir, Erkal'in eserleriyle Erzurum'un tanıtımında büyük katkılar sunduğunu, sanat alanında bir Erzurum gündemi oluşturduğunu hatırlatarak, "Haydi gel Erzurum'a gel şarkısıyla iç turizmde ilgileri Erzurum'a çeken sanatçımızın, şifa bularak Erzurum'a gelmesini diliyoruz. Adı her daim minnetle ve Erzurum'la birlikte hatırlanan İbrahim Erkal'ın sağlığı için duacıyız" dedi.
(ERZ-Y)

13.04.2017 12:40:19 TSI
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