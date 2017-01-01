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Riyad'ta Karadeniz esintisi

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:33
Riyad'ta Karadeniz esintisi
Riyad'ta Karadeniz esintisi
- Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzellikleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen fuarda tanıtıldı

(Fotoğraflı)

Bayram Ali Sarı
RİZE (İHA) - Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzellikleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen fuarda tanıtıldı.
Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen turizm fuarı Arap ülkelerinden turist çeken ülkeler tarafından yoğun ilgi gördü. 7-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından stant açıldı. Stantta Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dikkat çeken şelaleler, dereler, yaylalar, krater göller, yöresel lezzetler, çay, yağmur ve Anzer balının özellikleri tanıtıldı. Ayrıca; sağlık turizmi, doğa turizmi, kongre-toplantı, spor ve macera turizmi çeşitliliğine de yer verildi.
Fuarda Rize'yi ise Ridos Thermal Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Ekşi ve Genel Müdür Cemal Akın temsil etti. Ekşi ve Akın, fuar boyunca Rize'yle ilgili bilgileri, gelen ziyaretçilere aktardı.
(GF-ÖS-Y)

13.04.2017 12:40:29 TSI
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