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Açıkgöz ve Ünver, Berberler ve Kuaförler Odasını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ile birlikte Berberler ve Kuaförler Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Cengiz Taşhan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Milletvekili Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Ünver ve AK Parti İl Başkanı Tanrıver, Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odasına gelişte Oda başkanı Cengiz Taşhan, yönetim kurulu ve oda üyeleri tarafından sevgi gösterileri ile karşılandı. Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cengiz Taşhan, 2010 yılında Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in kendilerinin daha etkin hizmet yürütmeleri için kendilerine hizmet aracı ve oda hizmet binası yapacağı yönündeki sözlerini bir şaka olarak ele aldıklarını, ancak sonrasında bunun gerçek olduğunu ifade ederek, kendilerine yönelik ortaya konulan bu ilgi ve desteğe teşekkür etti. Taşhan, daha sonra Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası'na yaptığı hizmetlerden dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'e, teşekkür plaketi takdim etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver de, her sivil toplum örgütleri ile yakın ilişkiler içerisinde bulunduklarını ifade etti. Ünver, "Esnaf kardeşlerimizin mutlu olması bizlerin mutlu olması demektir. Esnafların istekleri başımız üzerindedir. Şahsıma, sayın milletvekilimize ve il başkanımıza gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim" diye konuştu. Belediye Başkanı Ünver, Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası yönetici ve üyelerine daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin bilgilendirmelerde de bulundu.

Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası ziyaretinde bulunan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de, 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasına ilişkin olarak bilgiler verdi. Açıkgöz, ifade edildiği gibi Türkiye'nin gelecek yılları ve yüzyıllarına da hitap edebilecek şekilde hazırlanan bu sistemin kesinlikle tek adamlık olarak ele alınmaması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu;

"Sistemde tek adam yok. Halkın seçtiği bir kişi nasıl tek adam olabilir. Burada tek seçici halk. Halkın onayladığı insan ancak milletin adamı olur."

(COŞ-TB-Y



13.04.2017 12:44:10 TSI

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