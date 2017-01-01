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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen'in referandum çalışmaları

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:38
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen'in referandum çalışmaları
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen'in referandum çalışmaları

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen, referandum çalışmaları nedeniyle geldiği memleketi Şanlıurfa'da evet çadırları ile bürolarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen Şanlıurfa'nın çeşitli bölgelerinde açılan evet büroları ve çadırlarını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar konusunda bilgi aldı.
Rabia Meydanındaki evet çadırını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen, orada bulunan görevlilerden ŞUSKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Hüseyin Aslıhan'dan yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Neden evet oyu verilmesi gerektiği konusunda hiç kimsenin aklında hiçbir kuşku kalmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen, "Anayasa maddeleri ile ilgili broşürler, açıklamalar, gazeteler herkese ulaştırılmalı. Kimlerin hayır dedikleri hatırlatılmalı ve onların ülkemize, milletimize, insanlarımıza yaptıkları zararlar açıklanmalı. Sandıktan ne çıkarsa çıksın mevcut Cumhurbaşkanına da, hükumete de bir zarar gelmeyeceğinin belirtilmesi, aksine evet çıkması halinde Cumhurbaşkanının başkanlığında kurulacak hükumetin ülkeyi idare edeceğini, seçilecek milletvekillerinin ise sadece kanun çıkaracağını ve hükumeti denetleyeceğini anlatması gerekiyor. Siyasi istikrar neticesinde işlerin düzene gireceğini, kaoslar olmayacağını, olabilecek olumsuzlukların ise en çabuk şekilde düzeltilebileceğini herkesin bilmesi lazım. Okuyalım, okutalım, anlatalım. Ben insanlarımızın sağduyusuna güveniyorum. Zaten Şanlıurfa teröre, yanlışa hiçbir zaman prim vermediği gibi, Cumhurbaşkanımızın da yanında olmuştur" dedi.
Muhtarlar ve Suriyeliler ile sohbet
Daha sonra Yenişehir Mahallesindeki evet bürosunu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Önen, orada da görevlilerden Faruk Uludağ ve Halil Özbek'ten yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi aldı. Büroda toplanan mahalle muhtarlarıyla bir süre sohbet eden Önen, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Büroya gelen Suriye Adalet ve Kalkınma Partisi kurucuları ve Suriyeli Türkmen Avukat Ekrem Dede'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen, onların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek elinden geleni yapacağını, destek olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen'e AK Parti Karaköprü Belediye Meclis Üyesi Mehmet Nimetoğlu, Haliliye Belediye Meclis Üyesi Halil Yetkin, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kayral, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tahir Güllüoğlu, Kadir Hatipoğlu, İl Gençlik Spor Şube Müdürü Murat Önen, Müze Müdürü Celal Uludağ, Eğitimci Yazar Müslüm Abacıoğlu ve bir bölümüne ise Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da eşlik etti.
(Şİ-SD-Y)

13.04.2017 12:45:36 TSI
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