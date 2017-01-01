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Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu:

- 'Bölgenin ve yatırımcıların sorunlarını çözmek, daha çok yatırım ve istihdam sağlamak için hep beraber, daha çok çalışacağız'



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısına katılan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, beraberindeki heyetle birlikte burada bulunan fabrikaları ziyaret ederek üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde sanayi kuruşlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, "Niğde'de bulunan Organize Sanayi Bölgelerindeki olumlu gelişmeler bizleri oldukça mutlu ediyor, yatırımlar ve artan istihdam ile Niğdemizin ekonomisi de atılım yapmaya devam edecektir" dedi.

Bor Kaymakamı Abdullah Küçük, Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat ve Bor Karma Organize Sanayi Bölge Müdürü Yavuz Kavaklıoğlu'nun da katıldığı ziyaretlerde Vali Peynircioğlu Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lokum fabrikası, ferforce üretim tesisi, deri fabrikası ve biodizel üretim tesislerini gezdi.

Gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında iş adamları ve fabrika çalışanları ile görüşerek tesis faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Peynircioğlu burada yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Her geçen zamanda büyümesini devam ettiren Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgemize yapılan yatırımlar vatandaşlarımız için yeni iş sahaları ve ekonomimizin gelişmesi demektir. Bu konuda bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bölgenin ve yatırımcıların sorunlarını çözmek, daha çok yatırım ve istihdam sağlamak için hep beraber, daha çok çalışacağız" dedi.

(YE-TB-Y



13.04.2017 12:46:18 TSI

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