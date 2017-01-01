13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu:

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:38
Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu:
Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu:
- 'Bölgenin ve yatırımcıların sorunlarını çözmek, daha çok yatırım ve istihdam sağlamak için hep beraber, daha çok çalışacağız'

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısına katılan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, beraberindeki heyetle birlikte burada bulunan fabrikaları ziyaret ederek üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.
Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde sanayi kuruşlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, "Niğde'de bulunan Organize Sanayi Bölgelerindeki olumlu gelişmeler bizleri oldukça mutlu ediyor, yatırımlar ve artan istihdam ile Niğdemizin ekonomisi de atılım yapmaya devam edecektir" dedi.
Bor Kaymakamı Abdullah Küçük, Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat ve Bor Karma Organize Sanayi Bölge Müdürü Yavuz Kavaklıoğlu'nun da katıldığı ziyaretlerde Vali Peynircioğlu Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lokum fabrikası, ferforce üretim tesisi, deri fabrikası ve biodizel üretim tesislerini gezdi.
Gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında iş adamları ve fabrika çalışanları ile görüşerek tesis faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Peynircioğlu burada yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Her geçen zamanda büyümesini devam ettiren Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgemize yapılan yatırımlar vatandaşlarımız için yeni iş sahaları ve ekonomimizin gelişmesi demektir. Bu konuda bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bölgenin ve yatırımcıların sorunlarını çözmek, daha çok yatırım ve istihdam sağlamak için hep beraber, daha çok çalışacağız" dedi.
(YE-TB-Y

13.04.2017 12:46:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Niğde'de kutlu doğum haftası etkinlikleri düzenlenecek
YEREL

NİĞDE'DE KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK
Uyuşturucu satıcıları yakalandı
YEREL

UYUŞTURUCU SATICILARI YAKALANDI
Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi dijital kayıt sistemine geçti
YEREL

ÖMER HALİSDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DİJİTAL KAYIT SİSTEMİNE GEÇTİ
Niğde'de 235 bin 896 seçmen oy kullanacak
YEREL

NİĞDE'DE 235 BİN 896 SEÇMEN OY KULLANACAK
Sandık görevlilerine eğitim semineri verildi
YEREL

SANDIK GÖREVLİLERİNE EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ
Niğde'de FETÖ/PDY duruşmaları devam ediyor
YEREL

NİĞDE'DE FETÖ/PDY DURUŞMALARI DEVAM EDİYOR
Referandum için sağlık tedbirleri alınacak
YEREL

REFERANDUM İÇİN SAĞLIK TEDBİRLERİ ALINACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması