13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:39
Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi tarafından, Türkiye Üniversite Spor Federasyonu tarafından çeşitli spor dallarında düzenlenen şampiyonalarda Bayburt Üniversitesi adına mücadele edip dereceye giren öğrenciler için bir ödül töreni düzenlendi.
Av. Şeref Malkoç'un "2023 Hedeflerinde Türkiye Vizyonu" konferansından sonra düzenlenen törende futbol, boks ve bilek güreşinde üniversiteyi gururlandıran gençlere ödüllerini Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk Coşkun takdim etti.
(ERZ-Y)

13.04.2017 12:46:34 TSI
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