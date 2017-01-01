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Başarılı öğrenciler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi tarafından, Türkiye Üniversite Spor Federasyonu tarafından çeşitli spor dallarında düzenlenen şampiyonalarda Bayburt Üniversitesi adına mücadele edip dereceye giren öğrenciler için bir ödül töreni düzenlendi.

Av. Şeref Malkoç'un "2023 Hedeflerinde Türkiye Vizyonu" konferansından sonra düzenlenen törende futbol, boks ve bilek güreşinde üniversiteyi gururlandıran gençlere ödüllerini Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk Coşkun takdim etti.

(ERZ-Y)



13.04.2017 12:46:34 TSI

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