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2017 yılının 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ikincisi Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantı açılışında konuşan Vali İsmail Ustaoğlu toplantının hem ilk 3 aylık dönemde yapılanların hem de devam eden yatırımların değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi. İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının yılda 4 kez yapıldığını belirten Vali İsmail Ustaoğlu, "Kurumlar arası koordinasyon noktasında var olan problemlerin bu toplantılarda değerlendirmesini ve çözüm için gerekli adımların atılması anlamında bu toplantılarımız önemli. Özellikle yatırımcı kurum ve kuruluşların ilimizde yaptığı yatırımların geldiği noktayı da gözden geçirerek, diğer kurumlarla alakalı olarak aksayan noktalar varsa bunları da burada değerlendiriyoruz. " dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt'ta 2017 yılının güzel yatırımlara imza atılacak bir yıl olacağından bahsederek, "Ulaşım alt yapısından, tarımsal sulama ile ilgili yatırımlara kadar bu başlıklar altında yapacağımızın yatırımlar önümüzdeki yıllarda ilimizin çehresini değiştirecek. Özellikle Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan ilimiz açısından önemli yatırımların altına imza atılacak. Bu anlamda 2017 yılı bizim için çok önemli bir yıl olacak. Bu noktada sizlerden de bir ricam olacak. Özellikle bu işlerin mutfağında yer alan teknik ekiplerimizin motivasyonlarını üst düzeylerde tutarak verimi artırmak sizlere düşüyor. Bu noktada hepimizin üzerine düşen hassasiyeti göstermesini sizlerden rica ediyorum." diye konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu'nun konuşmasının ardından İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Müdürü İsrafil Erdoğan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kurumlardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi neticesinde 2017 yılı birinci dönem sonu itibariyle yatırımcı bölge ve il kuruluşları tarafından Bayburt'ta 162, mahalli idare kuruluşları tarafından ise 281 olmak üzere toplam 443 proje yürütüldüğünü anlatan Erdoğan, "Yatırımcı bölge ve il kuruluşlarımız tarafından yürütülen 162 projeden 132'si merkezde, 11'i Aydıntepe İlçesi'nde, 19'u ise Demirözü İlçesi'nde uygulanmaktadır. Bu projelerin proje bedelleri toplamı 1 Milyar 527 milyon 139 bin 396 Türk Lirası (TL), önceki yıllar harcamalar toplamı 124 milyon 593 bin 949 TL, 2017 yılı yatırımı 144 milyon 246 bin 217 TL, 2017 yılı birinci dönem sonu itibariyle yapılan harcamalar ise 3 milyon 660 bin 337 TL olup yüzde 2,54 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Belediyelerin yürütmekte olduğu 281 projenin, proje bedelleri toplamı 69 milyon 442 bin 315 TL, önceki yıllar harcamalar toplamı 5 milyon 204 bin 934 TL, 2017 yılı yatırımı 38 milyon 956 bin 534 TL, 2017 yılı birinci dönem sonuna kadar yapılan harcamalar ise 5 milyon 399 bin 359 TL olup yüzde 13 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." bilgisini aktardı.

Toplantı yatırımcı bölge ve il kuruluşları ve mahalli idare sorumluları tarafından yapılan sunumların ardından sona erdi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, yatırımcı bölge ve il kuruluşları ile mahalli idarelerin temsilcileri katıldı.

(YY-AA-Y)



13.04.2017 12:49:58 TSI

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