Niğde'de kutlu doğum haftası etkinlikleri düzenlenecek

Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar, her yıl nisan ayının ikinci haftası kutlanan kutlu doğum haftasının bu yıl 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' ana temasıyla kutlanacağını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlediklerini kaydeden Müftü Gürpınar, Peygamber efendimizin İslam, barış, güven ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa için geldiğini söyledi. Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin Niğde'de 17 Nisanda başlayacağını belirten Müftü Gürpınar, "Sevgili Peygamberimizin Kutlu Doğumları her yıl onun bir özelliği kamuoyunun dikkatine sunularak kutlanmaktadır. Daha önceki yıllarda 'Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi', 'Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku', 'Hz. Peygamber ve İnsan Onuru', 'Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet', 'Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı', 'Tevhid ve Vahdet Gelin Birlik Olalım' temaları işlenmişti. Bunun gibi 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası teması 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' olarak belirlenmiştir. İslam, barış ve güveni, eman ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa için gelmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz de iman ile emân; mümin ile güvenilir olmak arasında sımsıkı bir bağ kurmuştur. Allah Resulü, güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı söz ve uygulamalarıyla bizlere göstermiştir. Risaletinden çok önce Muhammedü'l-Emin olarak anılan Hz. Peygamber, hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli sergilemiştir. Öyle ki kendisiyle amansız bir mücadeleye girişenler dahi onun dürüstlük ve güvenilirliğini kabul etmiştir. Peygamber Efendimizin İslam ile inşa ettiği toplum modeli, sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven kaynağı olmuştur. Zira tarih boyunca Müslümanlar, sadece kendi yurtlarında barış ve sükûneti sağlamakla kalmamış, aynı zamanda yeryüzünü selam ve emân (barış ve güven) yurdu haline getirmek üzere beldeleri, kıtaları ve denizleri aşmışlar, insanlığa örnek medeniyetler takdim etmişlerdir" dedi.

Etkinlikler düzenlenecek

Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar açıklamasının devamında şunları ifade etti;

"Hafta boyunca ilimiz, ilçelerimiz, kasaba ve köylerimizde gerçekleştirilecek etkinliklerle Hz. Peygamber'in örnekliği çerçevesinde güven bilincine dikkat çekilecek ve toplumumuzda güven duygusunun pekişmesine katkı sağlanacaktır. Bu bağlamda Niğde İl Müftülüğümüz Türkiye Diyanet Vakfı Niğde Şubesi işbirliği ile ilimiz, ilçelerimiz, kasaba ve köylerimizde sevgi evleri, hastaneler ve cezaevleri başta olmak üzere çok sayıda programlar gerçekleştirecektir. Bu çerçevede Kutlu Doğum Haftası etkinliklerimiz 17.04.2017 tarihinde saat 10:00'da Niğde İl Kültür Merkezinde açılış programı ile başlayacaktır. İl merkezimizde Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altıntaş tarafından 18.04.2017 tarihinde saat 14.00 Nar Sosyal Tesislerinde 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konulu konferans sunulacaktır. Kutlama programları yapılırken toplumun tüm kesimleri; yoksul, engelli, kimsesiz, yaşlı, tutuklu-hükümlü, hasta, yetim, sokak çocukları ve şehit yakınları gibi ilgiye muhtaç kesimleri de kapsayacak şekilde toplumun tamamını kuşatıcı nitelikte olmasına dikkat edilmiştir."

