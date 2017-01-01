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Demirtaş: "Öğrencilerin modern ve donanımlı okullarda eğitim almaları için çalışıyoruz"



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, en büyük yatırımın eğitime olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimizin daha modern ve donanımlı okullarda eğitim almaları konusunda bölgenin ihtiyacına uygun yeni okullar yapmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Vali Demirtaş, beraberinde Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile birlikte Seyhan ve Yüreğir İlçelerinde inşaatı devam eden ve yeni yapılacak okul alanlarında incelemede bulundu.

İlk olarak Turhan Cemal Beriker Bulvarı civarında bulunan Şehit Bora Süelkan Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarını gezen Vali Mahmut Demirtaş, bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan yeni okul yapılacak alan ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Bölgedeki okullarda da incelemede bulunan Vali Demirtaş, sınıfları gezip öğrenciler ile sohbet etti. Okul yöneticileriyle de görüşen Vali Demirtaş, verilen eğitim-öğretim ile ilgili bilgi edindi.



Yüreğir'de inşaatı devam eden okulları inceledi

Daha sonra Yüreğir ilçesine geçen Vali Mahmut Demirtaş, Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yüreğir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemede bulunarak, bölgede inşaatı devam eden ve yeni yapılacak okul alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

En büyük yatırımın eğitime olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Öğrencilerimizin daha modern ve donanımlı okullarda eğitim almaları konusunda bölgenin ihtiyacına uygun yeni okullar yapmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Vali Demirtaş, yeni yapılacak olan okulların bölgeye çok önemli katkıları olacağını dile getirerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha donanımlı olmaları konusunda, onları hazırlayacak olan eğitim yuvalarımızı bilgi teknolojileri ile donatacağımız, yeni okullarımızı çok yakında bölgemize kavuşturacağız" diye konuştu.



Minik öğrencilerin coşkusunu paylaştı

İncelemelerini sürdüren Vali Mahmut Demirtaş, Mahıpeyker-Fatma Bağcivan Anaokulu'nu ziyaret ederek, minik öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.

Vali Demirtaş, anasınıfları ziyaret ederek, bir süre öğrencilerin şarkılar eşliğinde sergiledikleri oyunları izledi.

Çocukların ilk eğitimlerini anne ve babalarından aldığını ve bunun yanı sıra okul öncesi eğitiminin de öğrencilerin gelişimi açısından çok önemli olduğunu dile getiren Demirtaş, onlara ne kadar iyi eğitim verilirse okul hayatlarına o derece sağlıklı ve bilgili başlayacaklarına işaret etti.

Vali Mahmut Demirtaş, çocukların yaratıcı yönlerini ve becerilerini ortaya çıkarabildikleri, geliştirebildikleri okul öncesi eğitim kurumlarının ailelere de büyük kolaylık ve katkılar sağladığını hatırlatarak, "Eğitim muhakkak ilk önce anne ve babada başlar. Evdeki eğitimin pekiştirilmesi, daha da geliştirilmesi açısından çocuklarımızın iç içe olduğu, eğlenerek öğrendiği anaokullarımız bu açıdan çok önemli bir işlevi yerine getiriyor" diye konuştu.

(ELF-Y)



13.04.2017 12:51:16 TSI

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