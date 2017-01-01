13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:44
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.
Bayburt Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansa katılmak üzere Bayburt'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Valilik ziyaretinde Şeref Defterini imzalayan Kamu Başdenetçisi Malkoç daha sonra yanındaki heyetle birlikte valilik makamına geçti. Başdenetçi Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu ve yaptıkları çalışmaları anlatarak, Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Vali İsmail Ustaoğlu ise Başdenetçi Malkoç'u Bayburt'ta ağırlamaktan memnun olduğunu ifade ederek çalışmalarında başarı dileklerini iletti.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a ziyareti sırasında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof.Dr. Süleyman Çiğdem, eşlik etti.
(YY-AA-Y)

13.04.2017 12:52:49 TSI
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