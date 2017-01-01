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MHP heyetinden, Başkan Akyürek'e ziyaret



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KONYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve beraberindeki heyet ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'i ziyaret etti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, İl Yönetim Kurulu ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve beraberindeki heyete referandum konusunda verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti. 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi 31 ilçede yatırım programları ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Akyürek, "Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi anlattık. Artık halkımız karar verecek. Bu karar milletimizin bekası için son derece önemli. Önemli olan milletimizin, memleketimizin bekası, ülkemizin geleceğidir. Cenab-ı Hak milletimizi o tarihi mirasa uygun, hak ettiği yere taşıyacaktır. Destekleriniz ve ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da, birçok ülkeden büyük yüz ölçümüne sahip Konya'da görev yapmanın önemine dikkat çekerek, "Yeni Büyükşehir Yasasıyla sizlere önemli bir sorumluluk yüklendi. Bu konuda yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzde anayasa değişikliği ile ilgili referandum var. Anayasa değişikliği, önemli bir sistem değişikliği getiriyor. Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine önemli katkı sağlayacak bir değişiklik olacak. Ancak Türkiye'nin ilerlemesini, gelişmesini ve lider ülke olmasını istemeyen bazı dış ve iç güçler buna karşı çıkıyor. Ama biz milletimize güveniyoruz. Desteklerinizden ve çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(AH-Y)



13.04.2017 12:52:55 TSI

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