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Kayseri OSB Strateji Planı Açıklandı



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KAYSERİ (İHA) - 4 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Kayseri OSB 13. Genel Kurul'unda ilk defa seçimle göreve gelen Kayseri OSB Yönetim Kurulu, geleceğe yönelik plan ve projelerini, kurumsallaşmayı, kaynakların doğru kullanılmasını içeren ve 40 yıllık geçmişinin gelecek nesillere aktarılması için 2017-2020 yıllarını kapsayan bir stratejik plan oluşturma kararını aldı.

Mevzuatta organize sanayiler için stratejik plan hazırlanması konusunda hüküm bulunmamasına rağmen Kayseri OSB'nin geleceğinin tasarlanması ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde tüm katılımcılarla paylaşılması amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile stratejik planlama çalışmasına başlandığı ve tamamlandığı bildirildi.

Stratejik planın Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yapısına ve gerçeklerine uygun ve uygulanabilir bir plan olması yönünde büyük çaba harcayan Kayseri OSB Yönetim Kurulu, her aşamada ilgili birimler, sorumlular, paydaşlar sürece dahil edilmiş, görüşleri alınmış ve gönülden katkı sağlandığı kaydedildi,

Kayseri OSB'den yapılan açıklamada, "Stratejik planlama sürecinin başlamasıyla; bilimsel yöntemlere başvurularak, objektif koşullar altında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü çalışanlarına yönelik iç ve dış paydaş anketleri online sistem üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü hizmet alt müdürlüklerine yönelik yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımın % 100 olduğu ilk paydaş anketi ve görüşmeleri ile tüm hizmet alt müdürlüklerinin ve personelin Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hakkındaki düşünceleri, hizmetlerde yaşanan sorunlar ile iyileştirme geliştirme önerileri alınmış, bunlarla sınırlı kalmayıp Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim, istihdam, kaynak yönetimi konularında da görüş ve paylaşımları değerlendirilmiştir.

Ardından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi firmalarına yönelik ikinci paydaş anketi çalışması yürütülmüştür. Yine online-dijital ortamda gerçekleştirilen ikinci paydaş anketi ile tüm katılımcı firmalardan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin hizmetlerini değerlendirmeleri istenmiş, planlanan yatırımlar hakkındaki görüşleri sorulmuş, gördükleri yeni, farklı ihtiyaçlar, işbirlikleri hakkındaki fikirleri sorulmuş, eğitim konularındaki fikirlerine ve önerilerine başvurulmuştur.

Bununla birlikte tüm katılımcı firmalardan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin tüm paydaşları ile birlikte geleceğe taşıyacak konularda vizyonları sorulmuş, nasıl bir OSB hayal ettikleri anlaşılmaya çalışılmıştır.

Gelecek 3 yıl içinde hangi alanların birincil öneme sahip olduğu, hangi problemlere odaklanılması gerektiği ve öncelikli yatırımlar konusu süreç içerisinde uygulanan anket ve görüşmeler ile bir bütün haline getirilmiştir.

Bu çerçevede Kayseri OSB'nin yeni dönem projelerinin bazıları şu şekilde duyurdu.

Sanayinin nitelikli ihtiyacının karşılanması amacıyla 750 öğrenci kapasiteli ikinci bir meslek lisesi kurulma çalışmaları devam etmekte.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda "112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU" kurulmasına dair mutabakata varılmıştır.

112 ACİL, YANGIN İHBAR ve POLİS İMDAT olmak üzere 3 ayrı acil durum bildirisini fabrikalarında bulunan buton yardımı ile ilgili merkezlere iletecektir.

Kayseri OSB içerisinde sanayicilerin istifadelerine sunulmak üzere bir sosyal tesis yapımı planlanmıştır.

Yeni yaklaşımlarla geliştirilmiş, firmalarımıza destek sağlayacak, dış pazar araştırması maksadıyla ORAN Kalkınma Ajansı işbirliği ile Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulumuna başlanmış olup, kısa zamanda hizmete geçecektir.

Mobilya ve Metal sektöründe başarıyla devam eden, Sektörel Kümelenme (Ur-Ge) çalışmaları diğer sektörlerimiz için de daha etkin ve verimli hale getirilecektir.

Yasal düzenlemeyle zorunlu hale getirilen, Mesleki Yeterlilik Akreditasyonunun Sağlanmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Ar-Ge, İnovasyon, Ur-Ge, Devlet teşvik, hibe ve kredilerinden sanayicilerin menfaatine olan tüm konular Kayseri OSB tarafından oluşturulan birimlerce takip edilmektedir.

Devlet destekli Endüstriyel Tasarım ve Ar-Ge Merkezi kurulması çalışmalarına başlanmıştır.

Akıllı Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına en kısa zamanda başlanacaktır.

Tüm iş ve işlemlerimizi bilgisayar üzerinden takip edebilmek için SÜREÇ YÖNETİMİ (E-OSB) çalışmalarına başlanmıştır.

Bölgede kurulma çalışma devam eden Fuar ve Kongre merkezini destekleyici mahiyette, Yurt dışında Kayserili üreticilerin ürünlerini 365 gün sergileyeceği bir teşhir merkezi kurulması projesi yer almaktadır."ifadesine yer verildi.

Stratejik planın açıklaması sonrasında kısa bir açıklama yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; "15. Olağan Genel Kurulun başta bölgemiz olmak üzere şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, seçim sürecinin ilkeli, adil ve demokratik bir ortamda geçeceğinin temenni ediyoruz." dedi.

(AÖ-Y)



13.04.2017 13:00:11 TSI

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