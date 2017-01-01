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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:53
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KARS (İHA)- Kars'ta bir işyerini soyan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Kafkas Üniversitesi içerisinde faaliyet gösteren bir market içerisinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olay sonrası polis güvenlik kamerasından hırsızlık yapan şüpheliyi tespit etti.
Hırsızlık şüphelisi çalmış olduğu değişik markalarda 41 paket sigara, 5 adet mp3 çalar, 4 adet telefon kulaklığı ve 4 adet USB kablosuyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(IÇ-AA-Y)

13.04.2017 13:00:56 TSI
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