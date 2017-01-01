YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Taylıeli Mahallesi için alternatif yol çalışmaları başladı

Taylıeli Mahallesi için alternatif yol çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Taylıeli Mahallesine yapılan 5 bin kişilik amfi tiyatro çalışmaları devam ederken bir yandan da çevre düzenlemeleri ve yol yapımları devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından amfi tiyatro için alternatif yol yapılıyor. Taylıeli Mahallesine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan, 5 bin kişilik, Ege Bölgesinin en büyük amfi tiyatrosu için başlanan alt yapı hazırlıkları da devam ediyor. Bu kapsamda Burhaniye Belediyesi tarafından başlatılan alternatif yol çalışmaları da hızla devam ediyor. Burhaniye Kuva-yi Milliye Anıtının karşı tarafından başlayarak Taylıeli Mezarlık yanına çıkan yolda düzenlemeler başladı. Mevcutta bulunan ancak zamanla aktif kullanılmadığından dolayı elverişli olmayan yol tekrar düzenlenerek Taylıeli Mahallesinin rahatlatılması sağlanacak. Öncelikle yolun açılması iş makinaları ile sağlanırken daha sonra düzenlemesi yapılarak kullanılır hale getirilecek. Amfi tiyatronun yapımının hızla devam ettiğini bildiren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin Taylıeli Mahallemize yaptırdığı amfi tiyatro Ege Bölgesinin en büyük amfi tiyatrolarından biri olarak hizmet vermeye yakın bir süre için başlayacak. Taylıeli Mahallemizin yolları da buna göre hazırlanmaya devam ediyor. Özellikle etkinlik zamanlarında yaşanacak trafik yoğunluğunu gidermek amacıyla Burhaniye Belediyesi olarak alternatif yol çalışmalarımıza başladık. Taylıeli Mahallesi Mezarlığının yanından Burhaniye'mizin girişinde yer alan Kuva-yi Milliye Anıtı'na kadar giden yolu yeniden düzenlemeye başladık. Çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

(FT-EME)



13.04.2017 13:01:04 TSI

NNNN

