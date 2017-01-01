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Milletvekili Babaoğlu ve Başkan Özaltun'dan Başkan Tutal'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol, referandum çalışmaları kapsamında Konya'nın Seydişehir ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve İlçe Başkanı Mustafa Şenol'un Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a makamında yaptıkları ziyarette Seydişehir AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer de eşlik etti. 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun Türkiye'nin hızla büyümesi ve gelişmesi açısından son derece önemli bir seçim olduğunu vurgulayan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ülkenin ve milletin yararına olacak yeni bir sistem olduğunu söyledi.



"Yeni anayasa Türkiye'ye huzur ve refahı getirecektir"

Evet için Konya merkez ve ilçelerini karış karış gezerek vatandaşlara yeni anayasa değişiklik paketinin içeriğini anlattıklarını de ifade eden Babaoğlu, "Yeni anayasa Türkiye'ye huzur ve refahı getirecektir. AK Parti olarak milletvekillerimizle ve teşkilat mensuplarımızla gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gittiğimiz yerlerde halkımızın büyük ilgi ve alakası bizleri son derece memnun ediyor. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum seçiminde milletimizin teveccühüyle sandıktan güçlü bir 'evet' çıkacağına inanıyoruz. 17 Nisan'da Türkiye'nin önündeki tüm engeller kalkacak ve yeni bir sürece gireceğiz. Bu süreçte hızla büyüyen bir Türkiye'yi hep birlikte göreceğiz. Halkımız da buna canı gönülden inanıyor. Bizler de milletimize güveniyor ve inanıyoruz" dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, 16 Nisan'da istikrarlı bir şekilde büyüyen, gelişen bir Türkiye adına sandıktan 'evet' çıkması noktasında her bölgede karşılaştıkları vatandaşlardan talepleri olduğunu söyledi. Başkan Özaltun ayrıca kendilerine destek veren milletvekillerine, belediye başkanlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.



"Çift başlılığı ortadan kaldırarak hizmetleri hızlı hale getireceğiz"

Kendisine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, "Türkiye'nin büyümesinin ve gelişmesinin önünde bulunan engelleri 16 Nisan'dan sonra kaldıracağız. Çift başlılığı ortadan kaldırarak hizmetleri hızlı hale getireceğiz. Seydişehir'de yaklaşık iki aydır hemşehrilerimize referandum sürecini ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatıyoruz. Seçim Koordinasyon Merkezlerimiz gecesini gündüzüne kattı. Ulaşabildiğimiz kadar hemşehrimizi kucakladık ve derdimizi anlattık. Bizim derdimizin Türkiye olduğunu hemşehrilerimize aktardık. Hemşehrilerimizin de derdimizle dertlendiğini gördük. Güçlü Türkiye için hep birlikte meydanlarda çalışıyoruz. 16 Nisan ülkemiz için, geleceğimiz için gerçekten önemli bir dönüm noktası" diye konuştu.

(BG-FM-Y)



13.04.2017 13:06:04 TSI

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