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Yılmaz'dan ortak fuar çağrısı

- MTSO 8 No'lu Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Yılmaz:

- "Son dönemlerde piyasalarda yaşanan durgunluğu yaza girdiğimiz, düğün sezonunun açıldığı bir dönemde düzenleyeceğimiz ortak organizasyon ile canlandırabiliriz"



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MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 8 No'lu Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Yılmaz, piyasalardaki durgunluğun giderilmesi adına sektör temsilcilerinin bir araya gelerek satış ve tanıtım yapacakları özel bir fuar düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada. son dönemlerde düzenlenebilecek sektörel fuar çalışmasına yoğunlaştıklarını anlattı. Gerekirse diğer komitelerle ortak bir çalışma yaparak mobilyacılar ve elektronikçileri de dahil ederek, daha geniş katılımlı bir organizasyon düzenlenebileceğini vurgulayan Yılmaz, "Son dönemlerde piyasalarda yaşanan durgunluğu yaza girdiğimiz, düğün sezonunun açıldığı bir dönemde düzenleyeceğimiz ortak organizasyon ile canlandırabileceğimizi düşünüyoruz. Fuar firmasının takvimine göre bir planlama yaparak belki fuar alanını kullanıp ürünlerimizin tanıtımını yapıp kampanyalı satışlar gerçekleştirebiliriz. Bu sayede özellikle düğün sezonunda halkımız da birçok yeri dolaşmak yerine ihtiyacı olan ürünleri tek bir yerde görüp hem zamandan kazanır hem de kampanyalı fiyatlarla satın alma imkanı yakalayabilir. Öncelikle katılmak isteyen firmalardan talep toplanıp ardından kim ürününü pazarlamak istiyorsa yer verilebilir. Bunun için belediyeler ve Odamız ile ortak bir çalışma yürütebiliriz" dedi.

Mersin'in memur kenti ve turizm kenti olması nedeniyle dayanıklı tüketim malzemesi satışlarının rutin olarak devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, Mersin'deki turizmin daha çok yazlık konutlara dayalı olması nedeniyle bu konutların eşya ihtiyacının kent içinden temin edilmesiyle sektörün hareketlendiğini dile getirdi.

Aynı zamanda kentin son dönemlerde yoğun göç aldığına da dikkat çeken Yılmaz, bu göçlerin de sektördeki harekete katkı sağladığına değindi. Özellikle klima satışlarında yüzde 50'ye varan artışlar yaşandığının altını çizen Yılmaz, diğer kalemlerde durgunluk olmasına rağmen yaz ayına girilmesiyle birlikte yeniden bir hareketlenme yaşanacağını düşündüğünü söyledi.

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte satışlarda bir artış beklediklerine değinen Yılmaz, bu dönemin iyi değerlendirilmesi halinde yılsonunun iyi bir tabloyla kapatılabileceğini söyledi. Mersin'de mağazacılığın şekil değiştirmeye başladığına da değinen Yılmaz, gerek bu değişim gerekse piyasalardaki durgunlukla birlikte geçen yıl kentte sektörde faaliyet gösteren firmaların yaklaşık yüzde 7-8'inin kapandığını anlattı. Kentin aldığı yoğun göçle birlikte artan nüfus potansiyeline hitap edecek büyük kapasiteli işletmelerin öne çıkmaya başladığına vurgu yapan Yılmaz, "Küçük işletmeler bu nedenle kapanmaya başladı. İki ve üçüncü çevreyolunda birçok ürünün bir arada satıldığı büyük kapasiteli işletmeler açılmaya başladı. Bu nedenle kapanan firmalarımız olsa da genel anlamda Mersin'deki ticari kapasitenin azaldığını düşünmüyorum. Yalnızca çalışma yön değiştirip büyük mağazacılık sistemine geçiş başladı" ifadelerini kullandı.

Devletin beyaz eşyaya uyguladığı KDV indirimiyle ilgili yaptığı çalışmanın önemli bir adım olduğunu anlatan Yılmaz, beyaz eşyada markadan markaya değişen belli başlı indirimler uygulandığını ya da ekstra hediyeler verilerek satışların hareketlendirildiğini söyledi. Bu çalışmanın Nisan ayı sonunda biteceğini hatırlatan Yılmaz, "Sezon dışı dönemin hareketlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmanın sezonda da devam etmesi halinde satışlarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu nedenle beklentimiz bu uygulamanın yılsonuna kadar uzatılması yönündedir. Uzatma yönündeki görüşmelerin yapıldığı haberlerini de duyuyor ve bekliyoruz" diye konuştu.

(KRY-Y)



13.04.2017 13:08:15 TSI

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