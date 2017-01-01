13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Çelik Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:02
Vali Çelik Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti
Vali Çelik Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti
- Eskişehir Valisi Azmi Çelik:
- "Yunus Emre, sevgiye, hoşgörüye ve kardeşliğe büyük önem vermiştir"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Eskişehir'in Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Mahallesinde bulunan Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti.
Yunus Emre Külliyesi bahçesinde yapılan çalışmaları inceleyen Vali Çelik, Anadolu coğrafyasında Yunus Emre'nin ayak izlerinin var olduğunu söyledi. "Tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden olan Yunus Emre aynı zamanda büyük bir alimdir" dedi. Güzel ahlakla ilgili düşüncelerini tüm dünyaya anlatmaya çalışan Yunus Emre'yi sevgi insanı olarak nitelendiren Vali Çelik, her yıl çeşitli etkinliklerle anılan Yunus Emre'nin gösterdiği insan sevgisinin herkese örnek olmasını istedi.
Yüzyıllar ötesinden bu günümüze kadar seslenen Yunus Emre'nin sevgiye, hoşgörüye ve kardeşliğe büyük önem verdiğini kaydeden Vali Çelik, hangi kesimden olursak olalım insanları ayırt etmeden seven Yunus'un felsefesini tüm dünyaya yaşatmamız gerektiğini savundu.
Yunus Emre'nin kabri başında dua eden Vali Çelik, külliye bahçesindeki Yunus Emre Kültür Evi'ni de gezdi. Ziyaretin ardından Vali Çelik, Yunus Emre Mahallesinden ayrıldı.
Vali Çelik'e bu ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Mihalıççık Kaymakamı Göksel Yüksel, Mihalıççık Belediye Başkanı İsmail Uysal, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şennur Azade ve ilgililer eşlik etti.
(İHA-MET-Y)

13.04.2017 13:10:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mihalıççık Halk Eğitim Merkezi eğitim ve kursiyerlerinden polise ziyaret
YEREL

MİHALIÇÇIK HALK EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM VE KURSİYERLERİNDEN POLİSE ZİYARET
Ak Gençlerin Seyitgazi'de referandum çalışmaları
YEREL

AK GENÇLERİN SEYİTGAZİ'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI
25 yıldır devam eden Porsuk Şiir Akşamları etkinliği
YEREL

25 YILDIR DEVAM EDEN PORSUK ŞİİR AKŞAMLARI ETKİNLİĞİ
Seyitgazi'de herkesin bir fidanı var
YEREL

SEYİTGAZİ'DE HERKESİN BİR FİDANI VAR
Emir Baba projesi hayata geçiriliyor
YEREL

EMİR BABA PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR
Genco Erkal 'İnsanlarım' ile Eskişehirlilerle buluştu
YEREL

GENCO ERKAL 'İNSANLARIM' İLE ESKİŞEHİRLİLERLE BULUŞTU
Sezon açılışında Başkan Kurt'tan işçiye müjde
YEREL

SEZON AÇILIŞINDA BAŞKAN KURT'TAN İŞÇİYE MÜJDE
Eskişehir'de 636 bin 61 seçmen sandık başına gidecek
YEREL

ESKİŞEHİR'DE 636 BİN 61 SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİDECEK
Liseliler çocuk polisleriyle buluştu
YEREL

LİSELİLER ÇOCUK POLİSLERİYLE BULUŞTU
Eskişehir'de referanduma doğru
YEREL

ESKİŞEHİR'DE REFERANDUMA DOĞRU
İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'e ziyaretler
YEREL

İL EMNİYET MÜDÜRÜ ENGİN DİNÇ'E ZİYARETLER
Beylikova'da 10 bin ücretsiz fidan dağıtıldı
YEREL

BEYLİKOVA'DA 10 BİN ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITILDI
Eskişehir'de 'Organ Bağışı' semineri
YEREL

ESKİŞEHİR'DE 'ORGAN BAĞIŞI' SEMİNERİ
İnönü Belediyesi'nin kültür turları
YEREL

İNÖNÜ BELEDİYESİ'NİN KÜLTÜR TURLARI
Beylikova Belediyesi 380 kişinin katılımı ile Çanakkale gezisi düzenledi
YEREL

BEYLİKOVA BELEDİYESİ 380 KİŞİNİN KATILIMI İLE ÇANAKKALE GEZİSİ DÜZENLEDİ
Engelli ve hastalar evlerinden alınıp oy kullanmaya götürülecek
YEREL

ENGELLİ VE HASTALAR EVLERİNDEN ALINIP OY KULLANMAYA GÖTÜRÜLECEK
Genç yazar Begüm Uysal, İstanbul'da kitaplarını imzaladı
YEREL

GENÇ YAZAR BEGÜM UYSAL, İSTANBUL'DA KİTAPLARINI İMZALADI
Dikkat dağınıklığı için 'Zeka Oyunları'
YEREL

DİKKAT DAĞINIKLIĞI İÇİN 'ZEKA OYUNLARI'
Hem sosyal hem de hızlı muhtar
YEREL

HEM SOSYAL HEM DE HIZLI MUHTAR
Tarihi çeşme başında referandum sohbeti
YEREL

TARİHİ ÇEŞME BAŞINDA REFERANDUM SOHBETİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması