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Emir Baba projesi hayata geçiriliyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Karacasu tarafından hazırlanan ''Emir Baba Projesi''nin yapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Emir dağlarının manevi bekçisi ''Emir Baba Türbesi''nin Selçuklu-Osmanlı mimari özellikleriyle yeniden yapılması ve çevre düzenlenmesi için yapılan çalışmalar hız kazandı. Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bürosunda görevli tarihçi ve sanat tarihi uzmanı Ebru Zincir, Eskişehir Emirdağ Kültür ve Sanat Derneği (ESAB) Başkanı Ahmet Urfalı, yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bürosunda görevli tarihçi ve sanat tarihi uzmanı Ebru Zincir ve gönüllü Tamer Arıcı'dan oluşan ekip, Emir Baba türbesinin kültürel varlık olarak tescil edilmesi amacıyla Eskişehir'den Emirdağ'a gitti.

ESAB ekibi, ilk önce Emirdağ Belediyesi, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ve Emirdağ Kent Konseyi'ni ziyaret etti. Ekip ayrıca, bugüne kadar kültürel varlık olarak tescili yapılmayan mekânları gezerek durum tespiti yaptı. Rehber Uğraş Sağlam öncülüğünde yapılan mekân gezilerinde kültürel varlık olarak tescili yapılmayan yatır ve şehitlikler görüldü. İlk etapta, Emir Baba, Yorgun Dede, Garip Dede, Bayram Dede ve Ahi Yakup yatırları ile Çatallı ve Tez şehitliklerinin tescili için çalışmaya başlanıldı. ''Emir Baba Projesi''ne destek veren rehber Fikret Emek, ''Tescil işlemlerinin bitirilmesinden sonra gerekli yapı ve çevre düzenlemesinin yapılması için girişimlerde bulunacağını'' söyledi.

(İHA-MET-Y)



13.04.2017 13:12:16 TSI

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