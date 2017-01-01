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KOSGEB değerlendirme toplantısı KTO'da gerçekleştirildi



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KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO)'nın ev sahipliğinde, KOSGEB 2017 Yılı Sıfır Faizli İşletme Kredisi Desteği değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan'ın katılımıyla KTO Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Uğur Kaleli, Hüsnüye Erdoğan, KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Faruk Şekerci, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, meslek kuruluşları temsilcileri, kamu kurum temsilcileri ve banka müdürleri katılım sağladı.

Toplantının açılışında konuşan, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, ülkenin belkemiği KOBİ'leri destekleyen en büyük kuruluşlar arasında yer alan KOSGEB'in, KOBİ'lere verdiği yardım ve desteklerle işletmelere rehberlik ettiğini ve ihtiyaç duydukları alanda desteğini esirgemediğini belirterek, "Son olarak geçtiğimiz aylarda Sıfır Faizli İşletme Kredisi Desteği adı altında bir destek açıklayan KOSGEB bankalarla da protokol imzaladı. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de çok aşırı bir talep oluştu. KOBİ'lerimiz gerekli müracaatları yaparak bu destekten faydalanmak istediler. Ancak bu süreçte bankalarla yaşanılan sorunlar o kadar arttı ki artık KOBİ'ler bunu kullanmaktan vazgeçme noktasına geldi. Başvuruları kabul edilen firmalarımızın tamamının bu desteği alması hem Konya, hem de ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Konya özel sektörü olarak devletimizden aldığımız her desteğin karşılığını fazlasıyla ekonomiye kazandırdık. Bunun en güzel örneklerinden biri de Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başlayan Milli İstihdam Seferberliğidir. Konya olarak hedeflediğimizin çok üzerinde bir sayı ile istihdama katkı sağladık. Bugün düzenlenen toplantı ile üyelerimizin faizsiz kredi desteği konusunda bankalar ile yaşadıkları sorunları dile getirip işbirliği içinde kalıcı çözüm üreteceğimizi düşünmekteyiz" dedi.



"Başbakanlığımızın talimatı ile Maliye Bakanlığından ek bütçe onaylanarak 460 bin firmanın başvurusu kabul edildi"

KOSGEB Başkanı Recep Biçer ise, Sıfır Faizli İşletme Kredisi Desteği programına Türkiye çapında çok yoğun bir başvuru olduğunu ifade ederek, "Başbakanlığımızın talimatı ile Maliye Bakanlığından ek bütçe onaylanarak 460 bin firmanın başvurusu kabul edildi. Cirosu en küçük işletmeden başlayarak yukarıya doğru sıralama yaparak özellikle esnaf ve sanatkarlarımızdan oluşan 500 bine yakın firmanın başvurusu kabul edildi. Konya'dan başvurusu kabul edilen 15 bin işletmeden 5 bin civarı faizsiz kredilerini kullandılar. Kredisi onaylanan bin 800 civarında firma da sonuçlanmasını bekliyor. Bugün yapılacak istişarelerle kredilerini alabilmeleri için bankalarla firmalar arasında yaşanılan sorunların giderileceğine inanıyoruz" diye konuştu.



"KOSGEB desteği ile 460 bin işletmeye 12 milyar TL kaynak sağlanacak"

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Atunyaldız da, KOSGEB desteği ile 460 bin işletmeye 12 milyar TL kaynak sağlanacağını dile getirerek, "Çalışan üreten kesime bu kaynağı vermek bizim görevimiz. Darbe girişimine rağmen özel sektörümüzün üretimiyle yüzde 2,9 büyüdük. Biz özel sektörümüze inanıyoruz ve onlara sağladığımız kaynakların ülkemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlayacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Konya Valisi Yakup Canbolat, KOSGEB 2017 yılı Sıfır Faizli İşletme Kredisi Desteği kapsamında, firmaların kredi kullanma sürecinde yaşadıkları sorunları bildiklerini söyleyerek, "Bu sorunların tespiti ve çözümü noktasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarımız başkanlığında böyle bir toplantı yapmaya karar verdik. 15 Temmuz sonrası ekonomide yaşanılan sıkıntıların çözümü için hükümetimiz, esnafımızı, tüccarımızı, sanayicimizi rahatlatacak bazı tedbirleri hayata geçirdi. KOBİ'lerimize yönelik desteklerden faydalanmak isteyen işletmelerimizin sorunlarını çözmek hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.



"Tıkanıklık bankadan kaynaklanıyorsa, bankalar bu sorunu çözecek"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan da, hükümetin temel amaçlarından olan KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırarak ekonomik büyümeye daha fazla katkı vermelerini teşvik etmek ve ihtiyaç duydukları finansmana erişmelerine imkan vermek üzere hazırlanan 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği'nin uygulanmaya başlandığını kaydetti. Prof. Dr. Ersan Aslan, Türkiye genelinde 460 binden fazla işletmenin bütçe imkanları çerçevesinde bankalardan 20 bin ile 50 bin TL arasında faizsiz kredi kullanabileceğini belirterek, "Firmalarımızın hem KOSGEB'de, hem de bankalarda işlerini daha kolay yapabilmeleri ve hizmete kolay ulaşabilmeleri için KOSGEB birimlerimiz çalışmaktadır. Devletimiz, küçük ve orta ölçekli işletmelerimize özellikle esnafımıza, sanatkarımıza bir söz vermiştir ve bu sözün yerine getirilmesi hepimizin görevidir. Bakanlık olsun, KOSGEB olsun bu noktada üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirerek hızlı bir şekilde tıkanıklığın aşılması için çalışmaya hazırız. Konya'da uygulamanın hangi noktaya geldiğini, hangi sıkıntılar yaşandığını, varsa o sıkıntıların çözülmesini tüm paydaşlarımızla değerlendirmek için buradayız. Bankalarımızın da gereken desteği vermelerin bekliyoruz. Özellikle başvurusu onaylanan ve kredi almaya hak kazanan bin 800 firmanın işlemlerinin bitirilmesini istiyoruz. Bankada parası bekleyen bu firmaların paralarını alıp ceplerine koymalarını sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Bizim geleneğimizde 'kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız' anlayışı vardır. Aksayan nokta KOSGEB'teyse bunu çözeceğiz, bankalarda ise bankalar bunu en kısa sürede çözecek. Bugünün işini yarına bırakmayacağız. Bu noktada bakanlık olarak konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

(BG-FM-Y)



13.04.2017 13:12:29 TSI

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